Sylvester Stallone è cittadino onorario di Gioia del Colle. La cittadina in provincia di Bari ha accolto a braccia aperte l’attore hollywoodiano le cui radici affondano proprio lì, in Puglia. Ieri, 6 settembre, si è svolta la cerimonia per il conferimento della cittadinanza attribuita anche al fratello, Frank. “Sono fiero delle mie origini”, ha detto il volto di ‘Rocky‘, uno dei film più celebri di Sylvester Stallone.

Il pubblico in delirio per l’attore di Hollywood

A Gioia del Colle era tutto pronto per l’arrivo dell’attore e della sua famiglia in piazza Plebiscito. Lì, davanti a centinaia di cittadini accorsi per l’occasione, è stata consegnata l’onorificenza ai fratelli Stallone.

Dall’arrivo in auto fino al discorso sul palco, passando per il percorso verso la piazza della cittadina pugliese. Ogni attimo è stato immortalato e condiviso sui social dai presenti.

Oggi Sylvester Stallone assieme al fratello Frank, ha ricevuto la cittadinanza onorario di Gioia del Colle (Ba), sua città d’origine.#SylvesterStallone #GioiadelColle #cittadinanza #orgoglio pic.twitter.com/HAowQIdVKu — Elena Celiberti (@_anele_04) September 6, 2023

I video e le immagini diffusi testimoniano una folla in delirio per la celebrità di Hollywood che a Gioia del Colle è profondamente legato. Lì, infatti, visse il nonno che portava avanti l’attività di barbiere in una bottega.

La visita della famiglia Stallone in Puglia

Ad accogliere Sylvester Stallone, il fratello Frank (musicista e attore) e l’intera famiglia, sono state le autorità locali tra le quali anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

La famiglia Stallone ha ripercorso le proprie origini visitando Gioia del Colle. Prima un salto alla bottega dove circa un secolo fa il nonno faceva il barbiere.

Poi, dritti in piazza XX settembre dove, invece, vivevano i nonni Silvestro Stallone e Pulcheria Nicastri.

“Via amo e continuate a combattere”

Il bagno di folla, infine, ha accolto Stallone in piazza Plebiscito. “Rocky, Rocky”, hanno urlato i presenti alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria.

“Mio nonno lasciò questa città”, ha detto dal palco Sylvester Stallone mostrando al pubblico una chiave. “Era la chiave della sua bottega, faceva il barbiere”, ha ricordato l’attore.

“Come direbbe Rocky: vi amo, e continuate a combattere”, ha proseguito l’attore dal palco su cui gli è stata riconosciuta la cittadinanza onoraria dal sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo.