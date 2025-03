Svolta nell'omicidio di Pierina Paganelli per Dassilva, unico indagato potrebbe essere scagionato da un video

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nuovi sviluppi nell’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 a Rimini. L’incidente probatorio ha evidenziato che la telecamera della farmacia di via del Ciclamino, considerata la prova chiave contro Louis Dassilva, ha ripreso una persona troppo bassa per essere il 35enne senegalese, unico indagato. Se confermata, l’analisi del video potrebbe portare a un ribaltamento delle accuse.

Omicidio Pierina Paganelli, la svolta del video

Fin dall’inizio delle indagini, la registrazione della farmacia era stata considerata un elemento centrale per sostenere l’accusa contro Dassilva.

Il video mostrava una figura che, secondo gli inquirenti, poteva essere il 35enne senegalese mentre si allontanava dal luogo del delitto.

Fonte foto: ANSA

Svolta nell’omicidio di Pierina Paganelli: l’uomo che si vede nel video non sarebbe Louis Dassilva

Tuttavia, come riporta Ansa, l’analisi tecnica ha stabilito martedì 4 marzo che l’altezza dell’uomo ripreso dalla telecamera non corrisponde a quella dell’indagato.

Secondo gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, difensori di Dassilva, questa scoperta rappresenta un elemento cruciale che potrebbe portare alla sua scarcerazione.

Come cambia la posizione di Dassilva

Se Dassilva non è l’uomo ripreso nel video, chi si trovava nei pressi della scena del crimine la notte dell’omicidio di Pierina Paganelli? Questa domanda apre nuovi scenari investigativi, rendendo il caso ancora più intricato.

A complicare ulteriormente la vicenda è il coinvolgimento di Manuela Bianchi, la nuora della vittima, che è stata recentemente iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento.

Convocata in Procura, avrebbe fornito dichiarazioni che non hanno convinto gli investigatori, portando al suo interrogatorio come indagata.

Le prossime mosse della Procura

La difesa di Dassilva ha accolto con soddisfazione l’esito preliminare dell’incidente probatorio, ma la Procura di Rimini non ha ancora preso una decisione definitiva. Gli inquirenti potrebbero richiedere ulteriori verifiche o concentrarsi su nuove piste investigative.

Intanto, l’avvocato Nicodemo Gentile, legale della famiglia Paganelli, ha sottolineato che, nonostante le difficoltà, la verità sta emergendo e che presto si arriverà a chiarire definitivamente chi ha ucciso Pierina Paganelli.

La vicenda resta aperta, e nei prossimi giorni si capirà se Louis Dassilva verrà scagionato o se emergeranno nuovi elementi a suo carico.