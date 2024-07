Svolta nel giallo della morte dei turisti in hotel in Thailandia, sarebbe omicidio-suicidio: cos'è emerso

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Mistero in Thailandia. La polizia di Bangkok sta indagando sulla morte di sei turisti in un hotel di lusso della capitale del Paese. Nelle loro vene è stato trovato del veleno, si ipotizza un omicidio-suicidio per un investimento andato male.

Sei turisti morti in un hotel di Bangkok

Lo scorso 15 luglio la polizia di Bangkok, capitale della Thailandia, ha ritrovato i corpi di sei turisti in un rinomato e frequentato hotel di lusso del centro della capitale del Paese asiatico.

Si trattava di due cittadini vietnamiti con passaporto americano e di altri 4 vietnamiti, tre uomini e tre donne, di età compresa tra i 37 e i 56 anni. Si trovavano in una delle suite dell’albergo nel centro della città.

Fonte foto: ANSA L’esterno dell’hotel dove sono stati trovati i sei turisti morti

Le prime analisi hanno rivelato la presenza nel sangue di tutti e sei i corpi di veleno. I sei erano stati visti per l’ultima volta dal personale dell’hotel mentre salivano verso la suite, dove era stato portato loro del cibo.

Le indagini sulla morte dei sei turisti

L’inquietante scoperta ha immediatamente attivato le indagini della polizia della capitale thailandese, che dopo aver accertato la causa della morte come avvelenamento ha cominciato a cercare un movente.

Dalle indagini è emerso che due delle vittime avrebbero investito 10 milioni di baht thailandesi, circa 25omila euro, nella costruzione di un ospedale in Giappone su consiglio di altre due delle persone trovato morte nell’hotel.

Anche il primo ministro della Thailandia Srettha Thavisin è intervenuto sul caso, per rassicurare sul movente del caso, che aveva causato preoccupazione nel Paese: “Le prime informazioni mostrano che si tratta di una questione privata, non di un furto, o di una questione di sicurezza nazional”.

Le ipotesi della polizia della Thailandia

Scartato il furto e l’omicidio a scopo politico, la polizia ha potuto iniziare a formulare ipotesi sui rapporti personali tra le vittime trovate nell’hotel di Bangkok. Subito l’investimento è saltato all’occhio come possibile origine di quanto accaduto.

Al momento, gli investigatori prediligono la pista dell’omicidio-suicidio. Una delle persone trovate morte avrebbe avvelenato il cibo o le bevande consumati dalle altre vittime, per poi avvelenarsi lui stesso e morire con loro.

L’origine sarebbe proprio la vendetta nei confronti dei due presenti che avevano consigliato l’investimento, che non si era rivelato fruttuoso come atteso dai due coniugi che lo avevano sostenuto.