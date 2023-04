Svastica gigante in un parco giochi a Frosinone: il sindaco Emiliano Cinelli mostra tutto sui social

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

In un parco giochi in provincia di Frosinone è comparsa una svastica gigante: la bravata ha fatto infuriare il sindaco del paese, Emiliano Cinelli, che tramite social ha denunciato l’accaduto. Non si tratta del primo episodio di questo genere nell’ultimo anno in Italia.

La foto della svastica gigante a Monte San Giovanni Campano

È una giornata di festa amara per il sindaco di Monte San Giovanni Campano, comune italiano di poco più di 12.000 abitanti nella Valle Latina, provincia di Frosinone. Oggi, domenica 9 aprile 2023, ha denunciato un increscioso fatto tramite il suo profilo Instagram.

Qualcuno, si sospetta un gruppo di ragazzi, ha “disegnato” una svastica gigante sul terreno di un parco per bambini del paese. Per farlo, a quanto pare, hanno divelto i tappetini in gomma presenti nell’area giochi per poi ricreare il simbolo nazista, vietato per legge.

In mattinata qualcuno ha segnalato il fatto alle autorità locali: il gruppo di vandali avrebbe agito dopo la mezzanotte, orario certificato dal fatto che dopo la messa per la veglia pasquale il parco non era stato ancora vandalizzato.

La rabbia del sindaco Emiliano Cinelli su Instagram

Tramite il popolare social, come detto, il sindaco Emiliano Cinelli ha condiviso una foto che mostra chiaramente e senza equivoci la svastica sul “pavimento” del parco. Bravata o no, l’episodio ha scatenato la rabbia del primo cittadino.

“Sono rammaricato – ha scritto a corredo della testimonianza – come Sindaco di Monte San Giovanni Campano condanno fermamente il vile gesto di chi tenta di mettersi in mostra con argomenti di cui non sa nemmeno il significato”

Il solo risultato, ha poi specificato, è stato quello di “aver distrutto lo spazio giochi dei bambini”. Sul caso indagano ora i carabinieri, perché i responsabili dovranno rispondere del reato di danneggiamento alla cosa pubblica, se non addirittura di apologia del nazismo.

Profanata la targa di Tina Anselmi e la tomba di Alfredino Rampi

Il caso della svastica di Monte San Giovanni Campano, comune peraltro decorato con la medaglia di bronzo al valore civile per alcuni episodi avvenuti proprio durante la Seconda Guerra Mondiale, non è isolato.

Ad agosto 2022 è stata infatti sfregiata una targa commemorativa di Tina Anselmi, partigiana e prima donna a ricoprire la carica di ministro in Italia: sul monumento presente in via San Marino a Torino, qualcuno ha disegnato infatti una svastica di vernice.

Ancora più scandalosa, perché inutile, la profanazione della tomba di Alfredino Rampi a maggio 2022: ignoti hanno imbrattato con una serie di svastiche la lapide del bimbo morto in un pozzo nel 1981 presente al cimitero del Verano di Roma.