Suv va dritto alla rotonda e colpisce un'altra auto a Malonno vicino Brescia: morta una donna di 46 anni

Drammatico incidente nella notte a Malonno, in provincia di Brescia. Un suv ha affrontato in rettilineo una rotonda, ribaltandosi, ed è andato a finire contro un’altra vettura. Nello schianto è morta una donna di 46 anni, ferito il marito.

Incidente alla rotonda a Malonno

L’incidente è avvenuto nella serata di domenica 9 dicembre, verso le 20.30, lungo la strada statale 42 in Val Camonica, nel centro abitato di Malonno (Brescia).

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, lo schianto si è verificato in una rotonda e ha coinvolto un suv e una utilitaria. Stando ai primi accertamenti un’Audi Q5 ha imboccato ad alta velocità la rotatoria, andando dritto e finendo col travolgere una Lancia Y. Nella carambola il suv si è ribaltato.

Morta una donna, ferito il marito

Ad avere la peggio nello schianto è stata una donna di 46 anni di Capo di Ponte (Brescia) che era seduta sul sedile del passeggero dell’utilitaria centrata dal suv. Per lei non c’è stato niente da fare, i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ferito il marito 50enne della donna, che era al volante della Lancia: è stato trasportato all’ospedale di Esine, non è grave. Lievi contusioni per l’uomo alla guida del suv, accompagnato al pronto soccorso.

La dinamica

Secondo la ricostruzione riportata da Brescia Today, a provocare l’incidente sarebbe stato il Suv, che sarebbe arrivato alla rotatoria dopo aver percorso la statale 42 ad alta velocità ed effettuando diversi sorpassi.

L’uomo alla guida non sarebbe riuscito a frenare in tempo e l’Audi Q5 sarebbe andata dritta alla rotonda, sarebbe letteralmente volata sopra. Nella carambola il mezzo si è ribaltato ed è andato a colpire una Lancia Y che si trovava nella rotatoria.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale. L’esatta dinamica e le eventuali responsabilità sono al vaglio dei militari.

Pochi minuti dopo a Berzo Demo si è ribaltata in una curva anche l’automedica che stava risalendo la valle per raggiungere il luogo dell’incidente. Tanta paura, ma nessuna grave conseguenza per le persone a bordo.