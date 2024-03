Suv travolge persone alla fermata del bus a San Francisco: tre morti tra cui un bimbo. Gravissimo un neonato

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un Suv è piombato su una fermata del bus a San Francisco, in California, facendo tre morti e tre feriti. Due delle vittime, fra le quali c’è un bambino, sono morte sul colpo. La terza vittima, una donna, è deceduta dopo il ricovero in codice rosso in ospedale.

Suv sulla fermata del bus a San Francisco

Lo schianto è avvenuto nel quartiere di West Portal, vicino alla stazione Muni. Tutti i feriti, fra i quali il conducente del Suv Mercedes bianco, sono stati ricoverati. Fra di essi c’è anche un neonato che versa in condizioni critiche.

La San Francisco Municipal Transportation Agency sta indagando sulle cause dell’incidente insieme al Dipartimento di polizia della città californiana.

La sindaca, London Breed, ha dichiarato su X di aver visitato la scena dell’incidente che ha definito “straziante”. Alcuni cittadini hanno improvvisato un memoriale lasciando fiori, scarpe, messaggini, peluche e un passeggino.

Gli attivisti del gruppo Walk San Francisco, che si batte per la sicurezza sulla strada, ha annunciato una veglia in memoria delle vittime.

Chi sono le vittime

Le autorità non hanno reso note le identità delle persone morte. Il quotidiano San Francisco Chronicle ha raggiunto alcuni testimoni per raccogliere le loro versioni. Forse ti può interessare Incidente in autostrada A1 Milano-Napoli tra Frosinone e Ceprano: coinvolte due auto, code e traffico in tilt Lunghe code sull'autostrada A1 Milano-Napoli (direzione Napoli) tra Frosinone e Ceprano: due auto coinvolte, tratto chiuso, traffico in tilt Pare che le vittime siano tutte membri di un unico nucleo familiare: un uomo di 40 anni, una donna di 38 e il loro bambino di 1 anno. Anche il neonato ricoverato in gravissime condizioni, che ha appena 3 mesi, appartiene alla famiglia. Un conoscente ha aggiunto un dettaglio drammatico: “Avevano recentemente venduto la loro auto, era la prima volta da molto tempo che prendevano l’autobus”.

La dichiarazione della polizia di San Francisco

Una nota del Dipartimento di polizia di San Francisco rende noto che le indagini proseguono. “Non crediamo che l’ingegneria del traffico possa avere avuto un ruolo in questa vicenda”, ha aggiunto il Dipartimento.

Per ingegneria del traffico si intende l’insieme delle regole applicate per regolare il flusso dei veicoli, compresa la dislocazione dei semafori, la loro durata e i limiti di velocità nei diversi tratti stradali.

Per la polizia di San Francisco, in sintesi, l’ipotesi al momento più accreditata è quella della responsabilità del guidatore o di un evento imprevisto.