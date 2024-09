Susanna Recchia scomparsa con la figlia di tre anni a Miane vicino Treviso, trovata l'auto e lettera d'addio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono ore di apprensione per la famiglia di Susanna Recchia, una donna di 45 anni di Miane, nel Trevigiano, scomparsa dopo essersi allontanata dalla sua abitazione insieme alla figlia di 3 anni. In casa c’era una lettera d’addio in cui annunciava l’intenzione di volersi uccidere. In corso le ricerche, l’auto con la quale si è allontanata è stata ritrovata vuota.

Susanna Recchia scomparsa con la figlia di tre anni

La scomparsa di mamma e figlia risale alla serata di venerdì 13 settembre. Susanna Recchia si sarebbe allontanata dalla sua casa di Miane, in provincia di Treviso, insieme alla figlia di 3 anni.

Secondo quanto riporta Ansa, a denunciarne la scomparsa nella mattinata di sabato è stato il compagno della donna, da cui la 45enne si sta separando.

Fonte foto: Tuttocittà.it Mamma e figlia sono scomparse dalla loro casa a Miane, in provincia di Treviso

L’uomo si è rivolto al commissariato di polizia di Conegliano segnalando la scomparsa di mamma e figlia.

In casa una lettera d’addio

Stando al suo racconto, l’uomo è passato dall’abitazione della donna per prendere la bambina ma non ho trovato nessuno in casa.

Sul tavolo è stata trovata una lettera d’addio di cinque pagine, in cui la 45enne annuncia l’intenzione di volersi togliere la vita. Dopo aver trovato i fogli l’uomo si sarebbe rivolto alla polizia.

Le ricerche

Dopo le prime verifiche la Prefettura di Treviso ha attivato il protocollo per le persone scomparse e sono scattate le ricerche in tutta la provincia e nelle zone limitrofe.

Secondo quanto emerso, Susanna Recchia ha lasciato a casa sia il cellulare che il portafoglio con denaro e documenti.

Secondo le informazioni rilasciate dalla Prefettura, la 45enne è alta circa 1 metro e 65 centimetri, è di corporatura normale, ha capelli ricci castani, occhi castani e due tatuaggi sulla spalla destra. Con sé ha una bambina di tre anni.

Chiunque abbia informazioni utili può contattare il 112.

Trovata l’auto della donna

Secondo quanto ricostruito, la donna si è allontanata da casa a bordo di una Volkswagen Tiguan bianca.

L’auto è stata ritrovata abbandonata, vuota, nel pomeriggio di oggi, a Covolo di Pederobba (Treviso), nel piazzale di un bar vicino al ponte di Vidor che passa sopra il fiume Piave.

Dopo il ritrovamento della macchina le ricerche di mamma e figlia si sono concentrate in quella zona.