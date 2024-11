Supermercati Esselunga chiudono prima a Milano, cambia l'orario: le voci sulle "ragioni di sicurezza"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Novità importante per i supermercati Esselunga a Milano: cambia l’orario di chiusura degli esercizi commerciali. Ma perché?

Il nuovo orario di chiusura dei supermercati Esselunga a Milano

A partire da lunedì 4 novembre, dieci supermercati Esselunga a Milano chiuderanno un’ora prima rispetto all’orario di chiusura seguito in precedenza: la saracinesca calerà alle ore 21 (fino alla data del 4 novembre, gli esercizi commerciali erano aperti dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 22).

L’unico supermercato milanese della catena Esselunga che manterrà l’orario di chiusura alle ore 22 è quello situato all’interno del centro commerciale Merlata bloom, che continuerà a seguire gli orari di apertura e chiusura degli altri negozi della struttura.

Quali sono i supermercati Esselunga a Milano che cambiano orario

I supermercati milanesi della catena Esselunga che, a partire da lunedì 4 novembre, chiuderanno alle ore 21 (in anticipo di un’ora) sono i seguenti:

via Adriano

via Losanna

via Novara

viale Piave

via Rubattino

via Lorenteggio

via Ripamonti

via Solari

via Pellegrino Rossi

via Cena.

Perché cambia l’orario dei supermercati Esselunga a Milano

Stando a quanto appreso e riportato da Milano Today, la decisione di Esselunga potrebbe essere collegata ai problemi di sicurezza “denunciati” dai dipendenti impiegati nei turni di chiusura.

I dipendenti lasciavano i supermercati a sera inoltrata, con un’insicurezza percepita molto alta. più elevata.

Indice della criminalità 2024: Milano è la città meno sicura d’Italia

Nelle scorse settimane, Il Sole 24Ore ha pubblicato un approfondimento sull’Indice di criminalità in Italia nel 2024, sulla base dei numeri della banca dati interforze del dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, confrontati con gli anni precedenti.

Ne è emerso che il 15% dei reati denunciati in Italia è rilevato a Milano e Roma, ai primi posti della classifica delle città italiane ordinata in base al numero di denunce ogni 100mila abitanti. Più precisamente, Milano si è confermato come il territorio con più denunce (7.093 ogni 100mila abitanti), davanti a Roma (6.071 denunce ogni 100mila abitanti).

Rispetto al 2019 (cioè al periodo pre Covid) la città di Milano ha fatto registrare un aumento di reati pari al 4,9%.

Approfondendo il dettaglio dei reati denunciati, Milano è risultata al primo posto per numero di furti denunciati in rapporto alla popolazione, al secondo per rapine, al terzo per violenze sessuali e al quinto per reati connessi agli stupefacenti.