Supermercati e negozi aperti il 6 gennaio e dove non si può fare la spesa il giorno dell'Epifania: gli orari

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Per il 6 gennaio, giorno dell’Epifania 2025, molti supermercati saranno aperti: si tratta delle catene più comuni che seguiranno perlopiù i classici orari festivi, mentre i punti vendita di altre insegne potrebbero restare chiusi, lasciando libertà ai singoli negozi.

Quali supermercati saranno aperti il 6 gennaio 2025

Il tema dei supermercati aperti nei giorni di festa è come sempre molto dibattuto, e anche il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, non fa eccezioni.

Da un lato, chi lavora in questo settore rivendica il diritto di riposare e passare del tempo in famiglia, come tutti gli altri. Dall’altro, c’è chi non riesce a rinunciare all’abitudine di trovare sempre i negozi aperti in caso di bisogno, come chi vorrebbe impiegare queste giornate proprio per fare acquisti.

Fonte foto: iStock

La catena Famila è fra le insegne che hanno comunicato una lista di supermercati aperti e relativi orari

Quale che sia la propria opinione in merito, è dovere di cronaca confermare che anche il 6 gennaio 2025 non mancheranno centri commerciali e supermercati aperti, seppure con molte differenze fra le varie insegne e da un negozio all’altro.

Dove fare la spesa durante l’Epifania 2025

Per quanto riguarda i supermercati aperti durante l’Epifania 2025, molte catene non hanno fornito indicazioni precise per tutti i punti vendita. In particolare, Carrefour e Despar hanno lasciato ai singoli negozi la decisione sull’apertura.

Molte altre catene come Esselunga, Coop, Conad, Aldi e Bennet saranno invece probabilmente aperte con orari festivi, generalmente ridotti, con alcuni negozi che potrebbero operare solo al mattino o con una limitazione di un paio d’ore rispetto agli orari abituali.

In alcuni casi, come per i punti vendita Famila, è stato invece pubblicato online un elenco dettagliato dei supermercati aperti e i lori relativi orari.

Le aperture di Pam, Lidl, Md, Il Gigante

Per l’Epifania, Pam Panorama ha deciso di applicare con alcuni supermercati un orario ridotto, quindi apertura posticipata di un’ora e chiusura anticipata di un’ora, garantendo il servizio dalle 9 alle 21.

I supermercati Md seguiranno invece l’orario normale, dalle 8 alle 20. Lidl manterrà gli orari abituali del lunedì, ma potrebbero variare a seconda del negozio, quindi è utile consultare il sito o contattare il punto vendita per i dettagli.

Il Gigante avrà orari variabili: alcuni punti vendita saranno aperti dalle 8 alle 12:30, altri dalle 8:30 alle 20. In ogni caso, è consigliabile consultare sempre il sito del supermercato o chiamare il punto vendita specifico per confermare l’eventuale apertura.