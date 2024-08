Supermercati aperti a Ferragosto, ecco le catene che non si fermano: appello dei sindacati a non fare la spesa

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’apertura dei supermercati a Ferragosto è un tema che ogni anno genera dibattito e polemiche. Ecco quali saranno i punti vendita che rimarranno aperti il 15 agosto, una scelta che molte catene della grande distribuzione organizzata hanno già deciso di adottare, nonostante le controversie.

Supermercati aperti a Ferragosto: da Conad a Esselunga

Le aperture straordinarie dei supermercati sono sempre più comuni e rappresentano per le catene un’opportunità di attrarre clienti e mantenere la produttività anche durante le festività.

A Milano, Napoli, Torino, Bari e Catania, diversi supermercati Conad rimarranno aperti per tutta la giornata, mentre altri punti vendita della stessa catena osserveranno orari ridotti. Esselunga, invece, ha deciso di mantenere i suoi negozi aperti in gran parte del Paese, ma con orari differenti: nella maggior parte dei casi, saranno operativi dalle 8 alle 14, mentre in alcune città l’orario sarà continuato fino alle 20.

Fonte foto: iStock

Un supermercato Conad

Anche Pam Panorama garantirà l’apertura dei suoi supermercati, soprattutto nelle grandi città come Roma e Milano, dove i clienti potranno fare la spesa dalle 9 alle 21. Carrefour ha previsto aperture differenziate, con possibilità di fare acquisti sia al mattino sia al pomeriggio, anche se gli orari potrebbero variare.

Lidl, Eurospin e Penny Market

Altre catene, come Lidl, Eurospin, Despar e Md, manterranno aperti diversi punti vendita, spesso con orari ridotti rispetto alla norma.

Penny Market, infine, ha scelto di attirare i clienti offrendo una mini anguria gratuita a chi farà almeno 30 euro di spesa tra il 14 e il 15 agosto.

In definitiva, nonostante le polemiche, i supermercati aperti a Ferragosto saranno molti e facilmente accessibili.

Appello della Cgil: “Non fate la spesa a Ferragosto”

Da un lato, c’è chi considera essenziale poter fare la spesa anche durante una giornata festiva come Ferragosto; dall’altro, c’è chi ritiene questa pratica una violazione dei diritti dei lavoratori, privati del loro riposo.

Tra coloro che hanno reagito con durezza alla decisione di tenere aperti i supermercati ci sono i sindacati. La Filcams Cgil, in particolare, ha lanciato un appello ai consumatori, invitandoli a non fare acquisti a Ferragosto.

Il sindacato ha sottolineato l’importanza di garantire ai lavoratori il diritto a una pausa, per recuperare una dimensione sociale e familiare del riposo festivo.

La Filcams Cgil, insieme alla Fisascat Cisl, e alla Uiltucs Uil il 30 marzo aveva indetto uno sciopero dei supermercati per il mancato rinnovo del contratto di categoria.