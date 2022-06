Superluna delle Fragole 14 giugno: quando, dove e come vederla

Oggi, martedì 14 giugno 2022, è il giorno della tanto attesa Superluna delle Fragole. Si tratta della seconda Superluna che si verifica in questo 2022; ce ne saranno altre due nel corso dell’anno. Sempre nell’anno 2022, oltre alle 4 Superlune piene, cadono anche 3 lune nuove, che però non sarà possibile ammirare.

Cos’è la Superluna delle Fragole

Nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 giugno, il nostro satellite, in concomitanza con la Luna piena, raggiungerà il punto della sua orbita più vicino alla Terra (il cosiddetto perigeo) e apparirà, per questo motivo, più grande e luminoso rispetto al solito.

Perché si chiama Superluna delle Fragole

Il nome evocativo di “Superluna delle Fragole” si deve ai nativi americani ed è stato tramandato fino al giorno d’oggi in onore della stagione di raccolta delle fragole. In Europa, invece, questo particolare fenomeno è conosciuto anche come “Luna delle Rose“, in quanto proprio in questo periodo sboccia questo particolare fiore.

Fonte foto: ANSA La Superluna nel cielo di Torino, nel 2019.

Quando, dove e come vedere la Superluna delle Fragole

Sarà possibile seguire il fenomeno della Superluna delle Fragole di martedì 14 giugno 2022 in diretta streaming grazie al Virtual Telescope Project, che trasmetterà l’evento sul proprio sito a partire dalle ore 21,15.

Gianluca Masi, astrofisico e responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, ha spiegato a ‘La Repubblica’: “La prossima Superluna apparirà circa il 7% più grande e un po’ più luminosa della media, ma solamente un osservatore esperto potrebbe rendersene conto”.

Lo stesso Gianluca Masi ha poi aggiunto: “Si tratta, infatti, di variazioni non proprio eclatanti, che tuttavia aggiungono fascino all’evento, preziosa occasione per ammirare il nostro satellite naturale nel contesto del cielo notturno, un paesaggio sempre più trascurato e dimenticato”.

Il termine “Superluna” non ha valenza scientifica. Con questa parola si fa riferimento sia alla Luna piena che a quella nuova, a patto che essa si verifichi con il nostro satellite alla distanza minima dalla Terra. Ovviamente, la Luna nuova non è visibile in cielo. L’unica Superluna che è possibile osservare in cielo è la luna piena, a meno che non si verifichi un’eclissi di Sole in corrispondenza della Superluna nuova. Ciò è accaduto nel marzo del 2016.