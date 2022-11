Superenalotto, montepremi da 301 milioni di euro: record in Europa, così gli italiani userebbero la vincita

Il Superenalotto fa registrare un altro record: il concorso ha raggiunto un montepremi di 301 milioni di euro, la cifra più alta in palio nella sua storia ultraventennale.

Superenalotto, in palio il jackpot più alto mai visto in Europa

Il jackpot è anche il più alto mai visto in Europa. Soltanto in Francia ci si sono lievemente avvicinati lo scorso autunno a tale cifra, quando sono stati vinti 220 milioni di euro.

In Italia, invece, è da circa un anno e mezzo che non si indovina la sestina vincente. L’ultima volta, il 22 maggio 2021, è stata azzeccata in provincia di Fermo da un giocatore che si è messo in tasca 156 milioni con una schedina da soli due euro.

Fonte foto: ANSA

Prima ancora, la dea bendata aveva baciato la città di Lodi: era il 13 agosto 2019 quando furono vinti 209 milioni di euro.

Superenalotto, i sogni degli italiani: come vorrebbero spendere la vincita

Secondo alcuni sondaggi realizzati nel Bel Paese, il sogno degli italiani che tentano la fortuna è quello di mettere in regola i conti in casa, pensare alla famiglia, agli amici e alla beneficenza. Oltre naturalmente a togliersi qualche sfizio.

La fortuna è veramente bendata e ‘sfacciata’, basti pensare alle prime cinque vincite per valore nella storia del Superenalotto: in tre casi la sestina è stata realizzata con una sola schedina da 2 o 3 euro.

Il record di vincite fino ad oggi e le Regioni più premiate

Fino a oggi il concorso ha visto la conquista di 124 jackpot. Sul podio dei montepremi più corposi, alle spalle del primato di Lodi, ci sono i 177 milioni vinti a Sperlonga nel 2010 e i 163 milioni di Vibo Valentia nel 2016.

Tra le regioni più premiate, come riporta l’agenzia specializzata Agipronews, la Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall’Emilia Romagna con 13. Tra le città, Roma è quella in cui sono stati realizzati più jackpot, ben 10, per un totale di oltre 132 milioni. Seguono Sassari e Napoli.