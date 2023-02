Superenalotto e 6 da record, dove sono state vendute le 90 schede vincenti? La lista dei rivenditori fortunati

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Quella di giovedì 16 febbraio 2023 verrà di certo ricordata negli anni come l’estrazione del Superenalotto più ricca di sempre, con l’incredibile vincita record di 371,1 milioni di euro. Il jacktpot più alto di sempre in Italia, il più alto al mondo che è stato conquistato grazie al 6 centrato con 90 quote da 5 euro ciascuna realizzate attraverso la Bacheca dei Sistemi di Sisal poi acquistate dalle ricevitorie e vendute ai giocatori. Ma quali sono i punti vendita fortunati?

Superenalotto da record, 4 milioni a ogni vincitore

Col 6 centrato la sera di giovedì 16 febbraio 2023 grazie al sistema Sisal ogni vincitore potrà brindare all’incasso milionario. È infatti di 4,1 milioni di euro la vincita di ogni singola schedina, soldi che sono pronti a viaggiare da Nord a Sud dell’Italia.

La Regione che ha registrato il maggior numero di schedine vincenti, come vi abbiamo già raccontato, è stata la Campania, con ben 14 giocatori baciati dalla fortuna, seguita da Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Calabria (9). Vincite anche nelle Marche (7), Lazio (7), Lombardia (7), Puglia (7), Liguria (4), Piemonte (4), Emilia-Romagna (4), Toscana (3), Veneto (2), Abruzzo (2), Trentino Alto Adige (1), Umbria (1). A bocca asciutta solo Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e Sardegna.

Superenalotto, le ricevitorie vincenti

Ma dove sono state vendute, nel dettaglio, le quote vincenti? Il record nazionale appartiene al Bar Paradiso di Stelle, di Atripalda, in provincia di Avellino, dove sono state vendute ben 6 quote milionarie. Di seguito la lista dei rivenditori e delle città fortunate:

6 – Bar Paradiso di Stelle – via Appia 197 199 – Atripalda (Av)

5 – Bar alla terrazza – via Pordenone 45 – Codroipo (Ud)

5 – Dolce forno -via Mainini snc – Montecassiano (Mc)

3 – Edicola – piazza Cavour angolo – via dei Mille snc – La Spezia

3 – Bar Bevuto di Catalano Carmelino – via Bevuto 16 – Termini Imerese (Pa)

3 – Tabacchi Nuvoli – piazza Kennedy 14 18 – Palestrina (Rm)

2 – Fumi e profumi – viale Friuli 5 – Cormons (Go)

2 – Tabacchi Benedetto – via Colombo 201 – Crotone

2 – Primus Cafe – corso Italia 49 – Sant’Antimo (Na)

2 – Bar pasticceria Dolci Sfoglie – via dei Pini 56 – Casal Velino (Sa)

2 – Tabacchi Castaldo – via Oberdan 69 71 – Afragola (Na)

1 – Tabaccheria Arcobaleno – via del Lagaccio 66 – Genova

1 – Tabacchi Stadio – via Novara 123 – Milano

1 – Sisal Entertainment spa – via Ugo Bassi 6 – Milano

1 – Café Central – statale 31 Alessandria 165 – Casale Monferrato (Al)

1 – Edicola cartoleria – via Torino 38 – Carema (To)

1 – Tabaccheria Lanteri Claudio – piazza Mattirolo 15 c – Torino

1 – Bar h – via Sospello 146 – Torino

1 – Tabaccheria Francesca – via Cimabue 2 b – Pioltello (Mi)

1 – Tabaccheria del Domm – via Dogana 1 – Milano (mi)

1 – Edicola tabacchi – via Alcide De Gasperi 22 a – Rovetta (bg)

1 – Bar edicola stazione Largo Matteotti 2 3 – Toscolano-Maderno (Bs)

1 – Bar tabacchi Ca’ Rossa – via 5 giornate 1716 – Caronno Pertusella (Va)

1 – Tabaccheria via Roma 47 – Villafranca Padovana (Pd)

1 – Casonato Diego – via dei Mille 318 a – Rovigo (Ro)

1 – Alba Chiara via Oriani 8 a – Trieste (Ts)

1 – Tabaccheria Corbo Bressani Mara – piazza Aldo Moro 5 – Attimis (Ud)

1 – Edicola Giacomi – via Diaz 63 – Bolzano (Bz)

1 – Fable s.r.l. – via Demetrio Tripepi 124 – Reggio di Calabria (Rc)

1 – Tabacchi n 16 – via Po 31 d – Cattolica (Rn)

1 – Tabaccheria Gualandi Marcello – via Gordini 24 2 – Valsamoggia (Bo)

1 – Bernardi Sara – via Monari 14 – Vergato (Bo)

Centrato il 6 al superenalotto, cosa fare

Tutti vorrebbero trovarsi nei panni dei 90 fortunati vincitori del 6 da record che ora dovranno sbrigare diverse pratiche per ottenere i tanti agognati milioni conquistati giovedì 16 febbraio 2023.

I vincitori, secondo le regole del gioco, avranno 90 giorni di tempo per far pervenire “integra ed originale” la ricevuta di gioco presso gli uffici premi di Sisal a Roma o Milano. Se la giocata è stata effettuata online, si dovrà presentare la stampa della giocata vincente, un documento di identità valido e il codice fiscale. Spesso, per mantenere la privacy, il vincitore si affida a notai o avvocati per procedere alla riscossione. In questi casi questi professionisti incassano un compenso pari al 3% della vincita.

La vincita, inoltre, viene tassata al 20% essendo superiore ai 500 euro. In questo caso lo Stato incasserà circa 74 milioni di euro.