Superenalotto da record mondiale: montepremi da oltre 321 milioni di euro, trepidazione alle stelle

Sale la febbre per il Superenalotto che ha raggiunto il montepremi più alto della storia del gioco: tutti alla ricerca della sestina vincente, in palio ci sono 321milioni e 600mila euro. L’attesa per l’estrazione di martedì 6 dicembre 2022 sta scatenando i sogni di milioni di italiani che sperano di azzeccare i numeri vincenti e di dare una svolta alla propria vita.

Superenalotto, c’è chi scommette che martedì 6 dicembre arriverà la sestina vincente

L’ultima vincita record italiana relativa al Superenalotto è datata 13 agosto 2019 quando a Lodi, con una schedina da 2 euro, un fortunato si è messo in tasca 209 milioni di euro (nessuno ha mai saputo l’identità della persona che ha vinto la maxi cifra).

Da allora sono trascorsi più di tre anni. Secondo diversi di coloro che si affidano alle ‘sensazioni’, martedì 6 dicembre 2022 potrebbe essere la volta buona. Dopo il ‘5+1’ di sabato scorso (a Gualdo Tadino – Perugia – sono stati vinti 1 milione e 150mila euro), c’è chi è pronto a scommettere che i tempi della sestina da favola sono maturi.

Fonte foto: ANSA

Superenalotto, jackpot da record mondiale

Il nuovo jackpot, da record mondiale, sta facendo salire alle stelle la trepidazione per l’estrazione. Attenzione che non c’è soltanto la sestina a cui puntare. Diversi anche i premi di ‘consolazione’ che, poi, sono una consolazione tutt’altro che magra.

Sabato scorso, ad esempio, chi fatto 5 punti (lo hanno azzeccato cinque persone) si è portato a casa oltre 74 mila euro. Chi invece ha messo a segno 4 numeri (sono stati 904 giocatori) ha ottenuto più di 400 euro. Certo si è lontanissimi dai 321 milioni di euro, ma si tratta comunque di cifre che fanno venire l’acquolina in bocca.

L’ultima sestina vincente

Al montepremi odierno si è giunti dopo che per mesi nessuno è riuscito a indovinare la sestina vincente. L’ultima risale al 22 maggio dell’anno scorso quando furono vinti ben 156 milioni nel borgo marchigiano di Montappone (1.700 abitanti).

Il sindaco Mauro Ferranti si ricorda ancora la raffica di telefonate che alle 8 di sera gli hanno fatto giornalisti di tutta Italia. “Qua è arrivata la conferma, è stata una bufera mediatica per una settimana almeno”, aveva raccontato.

“Poi sono arrivate le richieste di aiuto da parte di associazioni benefiche ma anche di persone in difficoltà. E il vincitore? Non si è mai fatto vivo”, aveva chiosato il primo cittadino.