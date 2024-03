Super Tuesday delle presidenziali 2024 negli Usa: si vota in 15 Stati, cosa succede e orari dei risultati

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Al via il Super Tuesday delle elezioni presidenziali 2024 negli Usa, momento cruciale per la corsa alla nomination per la Casa Bianca che chiama al voto 15 Stati e Samoa. Con Trump e Biden favoriti, in gioco sono 865 delegati repubblicani e 1.420 democratici. Per i risultati servirà tempo: anche alcuni giorni a causa dei diversi fusi orari e del conteggio delle schede per posta.

Cos’è e come funziona il Super Tuesday negli Usa

Il Super Tuesday è un momento chiave nella corsa alla nomination presidenziale negli Stati Uniti. Martedì 5 marzo è il momento della verità per circa il 30% dei delegati democratici e il 36% dei repubblicani.

Questo evento, noto come “super martedì”, determinerà i nomi definitivi dei delegati che sceglieranno i candidati dei rispettivi partiti.

Fonte foto: ANSA

Con 15 Stati al voto più Samoa, il Super Tuesday è un momento chiave delle presidenziali americane

Sebbene si preveda la conferma di Trump e Biden come candidati principali, resta un appuntamento di grande importanza nel calendario elettorale in vista delle elezioni di novembre.

Come arrivano Biden e Trump al Super Tuesday

Per i Repubblicani, fino a ora Trump ha vinto in tutti gli Stati tranne che a Washington, dove ha trionfato Nikki Haley, considerata la principale sfidante dell’ex presidente. Tuttavia, è probabile che si ritiri dopo il Super Tuesday.

Mentre per i Repubblicani ci sono 865 delegati in palio sui 2.429 totali necessari per la nomination, per i Democratici i delegati in gioco sono 1.420 su 1.968 necessari su un totale di 3.934.

Dove si vota per il Super Tuesday e Stati chiave

Gli Stati in cui si voterà nel Super Tuesday includono Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia e il territorio delle Samoa americane.

Gli occhi sono puntati soprattutto su Stati chiave come California e Texas, dove Trump mira a ottenere un totale di 773 delegati, avvicinandosi al numero necessario per garantirsi la nomination alla Convention del Partito Repubblicano di luglio.

Orari del voto e quando si sapranno i risultati

I risultati del Super Tuesday potrebbero richiedere ore o giorni per essere determinati a causa dei sei fusi orari diversi e delle schede inviate per posta. In California, ad esempio, le schede dovevano essere spedite entro il 5 marzo e possono essere ricevute fino al 12 marzo.

I primi seggi a chiudere saranno quelli della Virginia e del Vermont alle 19 ora locale, corrispondenti all’una di notte di mercoledì in Italia.