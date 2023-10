Suora benedice le nozze gay del cugino a Reggio Emilia: il video del discorso di Suor Angela agli sposi

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

L’unione civile di Marco Righi e Fabio Valentini, due uomini con una lunga storia di attivismo nella comunità LGBT, è stata celebrata con emozione e significato nella Sala del Tricolore di Reggio Emilia. Ma ciò che ha reso questa cerimonia ancora più speciale è stato il discorso commovente e benaugurante pronunciato da Suor Angela di San Giovanni in Persiceto, conosciuta anche come Paola Pederzoli nella vita di tutti i giorni. Le parole della religiosa hanno fatto il giro dei social: non solo per chi le ha pronunciate, ma per il loro profondo significato.

La benedizione della suora

La suora, che ha dedicato 25 anni della sua vita come missionaria in un dispensario in Tanzania, ha condiviso con il pubblico il suo affetto per il cugino Marco Righi, sposo di Fabio Valentini, sottolineando la loro ventennale differenza di età.

Durante la cerimonia, la religiosa ha letto un discorso che aveva preparato con cura, suscitando risate e lacrime in tutta l’assemblea.

Le parole di Suor Angela

“Mi hanno chiesto di dire qualche parola. Ero un po’ imbarazzata, non sapendo davanti a che pubblico avrei parlato,” ha confessato Suor Angela, originaria del Bolognese. “Adesso vedo un pubblico eterogeneo e numeroso. E ho giocato in casa, come si suol dire, quindi mi sono ispirata alla Bibbia.”

La suora ha fatto riferimento al libro di Tobia dell’Antico Testamento, raccontando la storia di un vecchio padre ebreo che deve mandare suo figlio in una città lontana per recuperare denaro e prendere una sposa.

Questo padre, senza saperlo, procura un compagno di viaggio che si rivela essere un angelo mandato da Dio. Suor Angela ha utilizzato questa storia per augurare a Marco e Fabio un viaggio insieme, ricco di conforto, aiuto, sostegno, e consolazione reciproca.

“Meglio in due che uno solo”

“Ecco oggi questi due fratelli iniziano un viaggio,” ha concluso la suora. “E io come il vecchio Tobia auguro loro di fare un buon viaggio insieme, senza mollarsi e di essere conforto, aiuto, sostegno, consolazione, ma anche correzione uno per l’altro.”

“E in un antico libro c’è scritto: meglio essere in due che uno solo” ha aggiunto la religiosa. “Perché otterranno miglior compenso per la loro fatica: infatti se cadono l’uno rialza l’altro. Quindi con tutto il cuore vi auguro un buon viaggio insieme.”

Dopo la cerimonia, fuori dalla chiesa, la gioia era palpabile con coriandoli, braccialetti arcobaleno e bimbi che indossavano magliette con il nome dei due sposi. Dario De Lucia, consigliere comunale che ha celebrato l’unione civile, ha commentato: “È stato un onore celebrare l’unione civile di Fabio e Marco, due persone importantissime per la comunità reggiana e per Arcigay; erano attivisti già nel pride del 2017 e nei successivi.”