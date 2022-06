Suor Luisa Dell'Orto uccisa ad Haiti: la donna, da vent'anni nel Paese, sarebbe stata aggredita per rapina

Una suora italiana di 65 anni, Luisa Dell’Orto, è stata aggredita e uccisa ad Haiti, nella capitale Port au Prince, dove viveva e lavorava da vent’anni. A darne notizia l’arcidiocesi di Milano. Ancora da chiarire le circostanze della tragedia, la donna sarebbe forse stata uccisa a scopo di rapina.

Suor Luisa Dell’Orto uccisa ad Haiti

Suor Luisa Dell’Orto è stata uccisa nel corso di una aggressione armata, forse compiuta a scopo di rapina, a Port au Prince, ad Haiti. La tragedia è avvenuta sabato mattina.

Rimasta gravemente ferita nell’aggressione, la religiosa è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è deceduta poco dopo. Sul caso indaga la polizia, le circostanze e la dinamica dell’aggressione sono ancora tutte da chiarire.

Chi era suor Luisa Dell’Orto

Originaria di Lomagna, in provincia di Lecco, suor Luisa Dell’Orto aveva 65 anni. Laureata in Storia e filosofia e Teologia, faceva parte dal 1984 della Congregazione delle Piccole Sorelle del Vangelo di Lione.

La religiosa aveva prestato la sua opera come missionaria prima in Camerun e poi in Madagascar. Dal 2002 era missionaria ad Haiti, nella capitale Port au Prince, dove la sua congregazione ha aperto una scuola elementare e una cooperativa di ricamo formata da donne.

Suor Luisa Dell’Orto da vent’anni ad Haiti

Suor Luisa Dell’Orto viveva e lavorava da vent’anni ad Haiti, dove si era occupata della ricostruzione dopo il devastante terremoto che aveva sconvolto l’isola nel 2010.

Secondo quanto riporta Avvenire, la religiosa lecchese era considerata la colonna portante di Kay Chal, un centro dedicato a Charles de Focault sorto in un sobborgo poverissimo della capitale haitiana grazie ai fondi raccolti dalla Caritas italiana.

Il centro, animato anche dai volontari della Caritas Ambrosiana, offre uno spazio sicuro a centinaia di bambini del quartiere.