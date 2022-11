Suor Cristina di The Voice ha rinunciato ai voti: la nuova vita di Cristina Scuccia

Suor Cristina, la vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita, lasciando la vita consacrata ma continuando a pensare alla musica. Adesso è Cristina Scuccia.

La nuova vita di Suor Cristina

L’ex suor Cristina ha raccontato per la prima volta a ‘Verissimo’ la sua nuova vita: “Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine. Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione. Esiste un giusto o sbagliato? Credo che con coraggio si debba soltanto ascoltare il proprio cuore”.

Chi è Cristina Scuccia

Nata nel 1988 a Vittoria (in provincia di Ragusa) e cresciuta a Comiso (sempre in provincia di Ragusa), nel 2014 la suora con la voce più famosa d’Italia ha emozionato e sbalordito il pubblico fin dall’audizione per il talent show ‘The Voice of Italy’, presentando la cover di “No One” di Alicia Keys e ottenendo con il video dell’esibizione oltre 90 milioni di visualizzazioni su YouTube in una settimana.

Fonte foto: ANSA Suor Cristina, vincitrice di ‘The Voice of Italy 2014’.

Nel corso dell’edizione del talent show di Rai 2 che l’ha vista trionfare, Suor Cristina ha duettato con cantanti del calibro di Ricky Martin e Kylie Minogue.

Anticipato dalla cover di ‘Like a Virgin’ di Madonna, nel dicembre del 2014 è uscito il primo album ‘Sister Cristina’. L’anno seguente ha partecipato a ‘Sister Act’, il musical diretto da Saverio Marconi che l’ha vista vestire i panni di Suor

Maria Roberta, mentre nel 2016 è stata tra i protagonisti di ‘Titanic – Il Musical_’.

Assieme al cantante svizzero Patric Scott, nel 2018 ha realizzato una cover di ‘Hallelujah’ di Leonard Cohen. Nello stesso anno ha pubblicato il singolo ‘Felice’, che ha anticipato il suo secondo album dal titolo omonimo.

Ha partecipato anche alla 14ª edizione di ‘Ballando con le stelle’ in onda su Rai 1.