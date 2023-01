Sulmona, per sospetta meningite fulminante muore a 17 anni: era ricoverato con febbre alta e dolori alla testa

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Sarebbe morto a causa di una sospetta meningite fulminante Libero Passaforte, il 17enne che ha perso improvvisamente la vita a Sulmona, in provincia dell’Aquila. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Centro, il ragazzo si è sentito male sabato sera, accusando febbre alta e forti dolori alla testa, ed è stato portato al Pronto soccorso dai genitori.

Il ricovero d’urgenza

All’ospedale di Sulmona il personale sanitario ha capito la gravità della situazione e ha trasferito d’urgenza il giovane paziente al reparto di rianimazione, per il ricovero in terapia intensiva.

Secondo i medici a provocare il decesso di Libero sarebbe stata una forma di meningite pneumococcica non contagiosa, ma letale. Per accertare le cause ufficiali della morte del ragazzo di 17 anni si attendono però i risultati delle indagini colturali e degli esami istologici disposti dall’Asl.

Libero si era iscritto all’Istituto alberghiero lo scorso anno, ma era appassionato di moda e aveva già preso parte a qualche sfilata.

Cos’è la meningite pneumococcica

La meningite pneumococcica è una delle forme più diffuse dell’infezione delle meningi ed è causata dallo Streptococcus pneumoniae (pneumococco) che, come spiegato dall’Istituto superiore di sanità, rappresenta l’agente più comune di malattia batterica invasiva.

Questo batterio è presente in natura in più di 90 diversi ceppi e oltre alla meningite, può causare anche quadri clinici di sepsi, polmonite o infezioni delle prime vie respiratorie. Come il meningococco, altro agente patogeno tra i principali fattore scatenanti dell’infiammazione delle meningi, si trasmette per via respiratoria, ma spesso si manifesta senza sintomi in portatori sani all’interno di una larga fascia della popolazione adulta.

Le meningiti e le sepsi da pneumococco si presentano in forma sporadica, e non è indicata la profilassi antibiotica per chi è stato in contatto con un caso poiché non si verificano focolai epidemici.

I sintomi

La meningite è una malattia che può colpire indipendentemente dall’età, ma è più frequente tra neonati e bambini e, più in generale, tra le persone con sistemi immunitari deboli, come anziani e malati. I primi sintomi della meningite possono essere aspecifici, cioè non direttamente correlati a questa particolare malattia, come sonnolenza mal di testa e inappetenza, fino a un peggioramento della malattia dopo 2-3 giorni che può portare a nausea e vomito, febbre, pallore e fotosensibilità.