Sul Fentanyl nuovo allarme del ministero alle Regioni: "Allerta massima" negli ospedali, i dati sulle overdose

È allerta massima in Italia per il Fentanyl. La decisione è stata presa dal Ministero della Salute, che ha inoltrato un messaggio a tutte le Asl del territorio nazionale. Solo nel 2022 negli Usa, il farmaco ha provocato oltre centomila morti per overdose. Il Fentanyl, messo a punto a scopo anestetico e per la terapia del dolore, ha effetti da 50 a 100 volte superiori rispetto alla morfina.

Fentanyl, la “droga degli zombie”

I vertici della sanità nazionale sono preoccupati per l’abuso di questa sostanza. Il Fentanyl, infatti, può creare una forte dipendenza. Secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili, in Italia nel 2022 sono stati 149 i decessi provocati da intossicazione di sostanze stupefacenti. In Piemonte, nel 2022, 16 persone sono morte per overdose, 42 in Veneto, 34 in Toscana, 32 nel Lazio e 15 in Campania.

L’obiettivo è scongiurare quanto accaduto negli Stati Uniti, dove la “droga degli zombie”, come è stato ribattezzato il Fentanyl, è considerata una minaccia alla sicurezza nazionale. Questo farmaco, infatti, può avere effetti devastanti su chi lo assume per scopi diversi da quelli sanitari ed è in grado di uccide con una dose tra 2-3 milligrammi.

Asl in allerta per il controllo del Fentanyl

L’allerta è ora ai massimi livelli anche nelle Asl italiane, dove si temono furti da parte di dipendenti infedeli. Caso che si è verificato, per esempio, a Monza, mentre lo scorso maggio era stata avviata un’indagine dai carabinieri nei confronti di un’ex infermiera di un ospedale di Firenze. I

l Ministero della Salute ha invitato gli ospedali a sensibilizzare il personale sulla segnalazione di particolari sintomi, come euforia, rilassamento, sedazione e confusione.

Inoltre, alle strutture sanitarie è stato raccomandato di dotarsi di naloxone, il farmaco antagonista degli oppioidi da utilizzare come salva-vita in caso di overdose.

Presunta overdose da Fentanyl ed eroina nel Torinese

I fari delle autorità si sono accesi anche sugli ultimi due decessi per overdose registrati in provincia di Torino. Si teme che il 28enne trovato morto in un centro commerciale dell’hinterland del capoluogo piemontese possa essere stato ucciso da una dose di eroina tagliata con il Fentanyl.

Una procedura, questa, che aumenta gli effetti della droga da 30 a 50 volte. Per avere un riscontro bisognerà attendere l’esito degli esami tossicologici.

Da registrare, inoltre, le segnalazioni di persone dipendenti dal Fentanyl che cercano di procurarselo forzando i cestini dei medicinali scaduti.