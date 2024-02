Sul caso Navalny Calenda attacca Salvini, l'accusa sul legame con Putin e la replica della Lega: "Quereliamo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La morte di Navalny è diventata un caso politico anche in Italia: il leader di Azione Carlo Calenda ha attaccato Matteo Salvini sui rapporti tra il suo partito e Vladimir Putin e la Lega ha preannunciato una querela.

Cosa ha detto Calenda sulla morte di Navalny e su Salvini

Questo è il messaggio pubblicato su ‘X’, nelle prime ore del mattino di sabato 17 febbraio, dall leader di Azione Carlo Calenda:

“Matteo Salvini non ha ritenuto di dire una parola sull’assassinio di Navalny. Il legame con Putin e il suo partito rimane forte. E questo sarà uno dei grandi problemi dopo le elezioni europee che inciderà sulla tenuta del Governo. Stesso problema rappresenta Conte per il così detto ‘Campo largo’. La politica estera sta mandando in frantumi il bipolarismo”.

La replica della Lega a Calenda sul caso Navalny

Immediata è arrivata la replica della Lega al tweet pubblicato da Carlo Calenda. Il partito guidato da Matteo Salvini ha fatto sapere che “Carlo Calenda mente o non sa di cosa parla: il comunicato con il cordoglio di Matteo Salvini e della Lega per la morte di Navalny è di ieri pomeriggio (venerdì 16, ndr) e si parla di scomparsa ‘sconcertante’ su cui fare ‘piena luce'”.

Poi la Lega ha annunciato: “Questa volta, oltre alla smentita, Calenda riceverà anche una querela“.

Il vicesegretario della Lega Andrea Crippa, “a caldo”, aveva commentato così venerdì la morte di Navalny in alcune dichiarazioni riportate da ‘ANSA’: “Esprimiamo le condoglianze, ma aspettiamo che si faccia luce. Non additiamo responsabili finché non ci saranno prove oggettive”. Poi era arrivato il comunicato del partito.

La Lega ha annunciato che querelerà Carlo Calenda per quanto scritto dal leader di Azione su 'X' in riferimento alla morte di Alexei Navalny e ai rapporti tra il partito guidato da Matteo Salvini e Vladimir Putin.

La controreplica di Calenda a Salvini

Carlo Calenda ha risposto alla nota della Lega sempre via ‘X’.

Il leader di Azione, sulla volontà del partito guidato da Matteo Salvini di querelarlo, ha scritto: “Si, però Matteo Salvini⁩ querelami sul serio. (…) Così facciamo un bel confronto sui legami tra Lega e Putin. Ti aspetto”.