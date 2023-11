Suicidio di una coppia di fidanzati in auto a Brescia, morti soffocati da gas di scarico: trovati dei messaggi

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Dramma a Brescia: nella serata di giovedì 9 novembre un suicidio di coppia si è consumato in un garage. Le vittime – una donna di 39 anni e un uomo di 57 – si sono tolte la vita respirando i gas di scarico di un’auto. La tragedia è avvenuta in via Bartolomeo Montagna, a pochi passi dal Villaggio Ferrari. I due corpi sono stati ritrovati insieme abbracciati.

Il doppio suicidio a Brescia

Gli inquirenti non hanno dubbi sulla causa della morte della coppia: si è trattato di un duplice suicidio.

Secondo quanto riferito, la tragedia sarebbe maturata in un contesto di depressione. Negli ultimi giorni di vita, infatti, entrambi avrebbero fatto largo uso di farmaci antidepressivi.

Fonte foto: ANSA I carabinieri stanno attualmente ricostruendo gli ultimi giorni della coppia

Il biglietto d’addio scritto alcuni giorni prima di morire riporterebbe frasi confuse e sofferte: una testimonianza chiara del disagio interiore dei due individui.

Nel documento spiegavano che la vita era come un pesante sasso che li stava schiacciando.

La denuncia di scomparsa del padre della donna

Il duplice gesto estremo sarebbe maturato in un contesto in cui l’ombra della depressione si è allargata sempre più.

Due giorni prima della morte, il padre della donna – madre di due bambini – ne aveva denunciato la scomparsa: la 39enne non si era presentata a prendere i figli che aveva in affido condiviso con l’ex marito.

L’allarme per il forte odore dal garage

Le ricerche si sono concluse nella serata di giovedì 9 novembre, quando alcuni passanti hanno lanciato l’allarme per il forte odore proveniente dal garage della casa della donna.

Quando i vigili del fuoco hanno aperto la basculante la coppia era già senza vita.

I carabinieri stanno attualmente ricostruendo gli ultimi giorni dei due fidanzati.