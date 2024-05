Suicidio di Claudio Manara sindaco di Corte Palasio, il post su Facebook prima di morire: "Odio e violenza"

Nessun annuncio esplicito, ma parole pregne di amarezza. Non è passato inosservato il post condiviso su Facebook da Claudio Manara poche ore prima che venisse trovato morto nel suo ufficio. Il messaggio pubblicato dal sindaco di Corte Palasio (Lodi) fa riferimento alla sua ultima assemblea elettorale, una serata che per qualche motivo “non si è conclusa elegantemente”.

L’ultimo post su Facebook

“Ieri sera in una gremita Sala Consiliare del Municipio di Corte Palasio si è svolta la seconda serata di presentazione Lista Aria Nuova, programma e opere fatte”. Inizia così l’ultimo post Facebook di Claudio Manara, in riferimento all’assemblea elettorale svoltasi nella serata di martedì 28 maggio.

Ma dopo i ringraziamenti a “tutti i numerosi presenti”, il primo cittadino prosegue amareggiato che “purtroppo (la serata) non si è conclusa elegantemente”.

Nel corso del messaggio sembra far riferimento a un gruppo appartenente a una lista opposta, che si sarebbe introdotto all’assemblea “con la funzione di creare un clima di poca serenità“.

“Il Sindaco non ‘incita i ragazzi che gli ruotano attorno’, come se fossero marionette – si legge nel post – non ‘orchestra per incitare i suoi seguaci’, come se fosse il capo di una setta, non ‘è riuscito a creare un clima di odio e violenza verbale tra le persone’, per la considerazione elevata che ha dei propri concittadini, non ‘strumentalizza in modo patetico e con vittimismo’, ma dichiara apertamente”.

Infine conclude: “Sono queste le parole che esprimono odio e violenza, da cui da sempre ci allontaniamo in maniera assoluta e ci discostiamo sotto ogni forma”.

Il sindaco di Corte Palasio trovato morto

Qualche ora più tardi dalla pubblicazione del post, Claudio Manara viene trovato impiccato nel suo ufficio del Comune di Corte Palasio Aveva 67 anni.

L’uomo era in pensione e svolgeva il suo ruolo di primo cittadino dal maggio del 2019. Quest’anno aveva deciso di presentarsi per il rinnovo del mandato alle elezioni Amministrative dell’8 e 9 giugno, in concomitanza con le Europee.

Proseguono le indagini

Non si esclude che quel messaggio condiviso sui social dal sindaco possa essere usato dagli investigatori della procura di Lodi che indagano sull’accaduto.

Finora l’ipotesi più probabile è che Manara si sia suicidato all’incirca un’ora prima del ritrovamento del corpo, avvenuto intorno alle 21 di mercoledì 29 maggio.