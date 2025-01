Suicidio dell'attore Francisco San Martin, trovato morto in casa: recitò in "Il tempo della nostra vita"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’attore spagnolo Francisco San Martin è stato trovato morto per suicidio il 16 gennaio, nella sua casa di Los Angeles. Aveva 39 anni ed era noto per aver interpretato il ruolo di Dario Hernandez nella soap “Il tempo della nostra vita”. Stando a quanto comunicato dall’ufficio del coroner della contea di Los Angeles, si sarebbe impiccato.

Cosa si sa sul suicidio di Francisco San Martin

A rendere noto il decesso dell’attore Francisco San Martin, avvenuto il 16 gennaio, è stato l’ufficio del coroner della contea di Los Angeles.

Come riportato da Deadline, è stato riferito che la causa della morte sarebbe suicidio per impiccagione.

Francisco San Martin ha cominciato a lavorare a Hollywood agli inizi degli anni Duemila.

Il ricordo della collega Camila Banus

Camila Banus, l’attrice che ha recitato assieme a Francisco San Martin nella serie “Il tempo della nostra vita” (interpretava la sorella Gabi), ha pubblicato un tributo in onore del collega defunto su Instagram.

“Pepe, cosa posso dire se non che ti voglio bene e riposa in pace, amico mio. Ti amo mucho mucho mucho; vorrei avertelo detto di più”, ha scritto Camila Banus.

Chi era Francisco San Martin, morto per suicidio a Los Angeles

Francisco San Martin è deceduto all’età di 39 anni a Los Angeles.

Nato a Maiorca in Spagna il 27 agosto 1985 da genitori spagnoli e cresciuto nello stato del Montana, San Martin ha iniziato a recitare in produzioni teatrali destinate ai bambini. Dopo essere tornato in Spagna con la famiglia per vivere a Madrid durante l’adolescenza, ha lavorato come modello. Nel frattempo, prendeva lezioni di recitazione. Agli inizi degli anni Duemila ha iniziato a lavorare a Hollywood.

Francisco San Martin ha recitato nella soap “Il tempo della nostra vita” tra il 2010 e il 2011, prendendo parte complessivamente a 59 episodi. Nello show era apparso per la prima volta come un ladruncolo, ma poi si è scoperto che era arrivato a Salem per indagare su un caso irrisolto.

Nel 2017 Francisco San Martin ha avuto un ruolo anche nella soap opera “Beautiful“, dove per 16 episodi ha interpretato il personaggio di Mateo, un affascinante custode di Forrester Manor, coinvolto in uno dei piani malvagi di Sheila.

Tra gli altri show a cui ha preso parte Francisco San Martin spicca la serie “Jane the Virgin” (2017), dove ha recitato al fianco di Gina Rodriguez interpretando un attore di nome Fabian Regalo del Cielo.