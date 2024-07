Suicidio a Roma, il medico Claudio Linardi si sarebbe sparato in studio: trovato già morto dai pazienti

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tragedia a Roma. Mercoledì 31 luglio un medico, Claudio Linardi, è stato trovato morto nel suo studio. L’ipotesi principale è quella del suicidio, il dottore si sarebbe sparato un colpo di pistola. A trovare il cadavere sarebbero stati i pazienti, che avrebbero immediatamente chiamato il 112.

Claudio Linardi trovato morto a Roma

Secondo quanto riferito da Adnkronos, Claudio Linardi si sarebbe sparato nel suo studio in via Galeazzo Alessi, in zona Casilina, a Roma.

A trovare il cadavere i suoi stessi pazienti, intorno alle ore 12:30, insospettiti dalla lunga coda per farsi visitare.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui sorge lo studio Claudio Linardi, zona Casilina, Roma

L’ipotesi del suicido nel suo studio

Immediato l’intervento della polizia scientifica, che dovrà ricostruire gli ultimi momenti del dottore attraverso i rilievi di rito.

L’ipotesi principale è quella del suicidio con un colpo di pistola, anche se nessuno dei presenti avrebbe sentito lo sparo, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera.

L’arma sarebbe stata trovata accanto al corpo.

Collaborano alle indagini anche gli agenti del commissariato Porta Maggiore.

L’intervento dei pazienti

Uno dei pazienti in sala d’attesa, insospettiti dal ritardo del medico, avrebbe deciso di aprire la porta dello studio di Roma.

In quel momento si sarebbe trovato davanti al cadavere: è possibile che Linardi sia morto prima dell’orario di lavoro.

Il decesso potrebbe effettivamente risalire alle prime ore della mattinata.