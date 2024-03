Suicidio a Palata vicino Campobasso, il cadavere trovato in un pozzo pieno d'acqua è di un 64enne di Termoli

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Macabro ritrovamento a Palata, piccolo comune molisano di circa 1.500 abitanti in provincia di Campobasso. Lungo la serata di lunedì 18 marzo, in un pozzo pieno d’acqua, è stato trovato il cadavere di un uomo.

Cadavere trovato in un pozzo di Palata (Campobasso): il recupero del corpo

Il corpo senza vita è stato recuperato poco dopo le 22 dai vigili del fuoco del distaccamento di Termoli (Campobasso) intervenuti, insieme a una squadra arrivata da Campobasso, su richiesta dei carabinieri.

Sul luogo anche personale del 118. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri della stazione di Palata.

Fonte foto: Tuttocittà.it

I carabinieri hanno appurato che si è trattato di un suicidio

Una rapida ricostruzione dei fatti ha consentito agli uomini dell’Arma di Palata che si sono interessati alla vicenda di appurare che si tratta di un caso di suicidio.

Il cadavere, come rivelato dalla testata locale Termolionline.it, appartiene a un 64enne del posto.

La vicenda analoga avvenuta di recente a San Giuseppe vesuviano

La vicenda di Palata è analoga a quella che ha visto protagonista pochi giorni fa Aniello Ambrosio, uomo scomparso il 20 febbraio scorso dalla sua abitazione e ritrovato senza vita in un pozzo a San Giuseppe Vesuviano.

La storia di Aniello fu anche esaminata dalla trasmissione Chi l’Ha visto? (Rai Tre). I famigliari di Aniello si sono prodigati dopo la sparizione del parente in tanti appelli affinché qualcuno potesse essere utile nel fornire informazioni sulla scomparsa.

Purtroppo anche quella la vicenda ha avuto un epilogo tragico.

Nel pomeriggio di mercoledì 13 marzo, il cadavere di Aniello, 71 anni e pensionato, è stato trovato in un pozzo che sorge in una zona isolata, in aperta campagna, a San Giuseppe Vesuviano, la città dove l’uomo viveva con la moglie.