Succession e The Bear tra i vincitori agli Emmy 2024, grande emozione per il video-tributo a Matthew Perry

Nella notte italiana tra il 15 e il 16 gennaio 2024 si è tenuta la cerimonia degli Emmy Awards al Peacock Theater di Los Angeles, nel corso della quale sono stati premiati i migliori show televisivi della stagione precedente. Tra i momenti topici di quest’anno c’è stato il tradizionale “In Memoriam”, l’omaggio alle star scomparse nell’anno precedente, concluso con il ricordo di Matthew Perry, morto lo scorso 28 ottobre.

I vincitori degli Emmy Awards

I 2 premi principali, quello per la miglior serie drammatica e per la miglior serie comedy, sono andati rispettivamente a “Succession “(che aveva ottenuto lo stesso riconoscimento lo scorso anno) e “The Bear“.

“Beef– Lo scontro” si è invece aggiudicata il premio di miglior miniserie.

I protagonisti di “Succession”, Kieran Culkin e Sarah Snook, hanno portato a casa gli Emmy come migliore attore e migliore attrice in una serie drammatica, mentre i premi come miglior attrice e miglior attore in una serie comedy sono andati a Quinta Brunson per “Abbott Elementary” e a Jeremy Allen White, che interpreta il cuoco Carmy Berzatto in “The Bear”.

Niente da fare per l’Italia: le attrici Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, candidate per le interpretazioni in “The White Lotus”, non l’hanno spuntata.

Il ricordo di Matthew Perry

Nel corso della cerimonia al Peacock Theater è stato ricordato Matthew Perry, scomparso lo scorso 28 ottobre. L’attore è stato citato durante il momento “In Memoriam” (che come da tradizione rende omaggio alle star che sono scomparse nel corso dell’ultimo anno) insieme a Andre Braugher, Lance Reddick, Paul Reubens, Barbra Walters, Kirstie Alley.

il tributo degli attori scomparsi che termina con la sigla di "Friends" cantata da Charlie Puth e il volto sorridente di Matthew Perry che spicca al centro mentre tutta la sala applaude ho pianto molto.

Non ti dimenticheremo mai Matthew 🤍#Emmyspic.twitter.com/yGp5tfLkGk — ¥le ✨ (@yleniaindenial1) January 16, 2024

Mentre su uno schermo scorrevano le loro immagini, il cantante Charlie Puth e il duo The War and Treaty si sono seduti al piano e hanno eseguito l’icona sigla di Friends (grazie alla quale Perry è diventato una star, interpretando il personaggio di Chandler Bing), intitolata “I’ll Be There for You dei Rembrandts”.

La doppia edizione nel 2024

Per gli Emmy, il 2024 sarà un anno insolito: le premiazioni, infatti, si terranno due volte.

Il perché è presto detto: la cerimonia della scorsa notte era in realtà prevista lo scorso settembre, ma è stata posticipata di 4 mesi a causa del maxi sciopero che ha riguardato sceneggiatori e attori di Hollywood.

I premi consegnati, infatti, facevano riferimento agli show della stagione 2022/23,