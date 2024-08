Sub si immerge nel Salento e poi scompare: Michelangelo Nicolascenko morto a 55 anni, corpo ritrovato dopo ore

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tragedia in Salento: Michelangelo Nicolascenko, un sub di 55 anni residente Torre Pali, frazione di Salve in provincia di Lecce, è morto durante un’immersione al largo di Torre Mozza, nella marina di Ugento. Il suo corpo è stato recuperato dopo lunghe ricerche. Nicolascenko era uscito per un’immersione con un amico, colui che ha lanciato l’allarme, purtroppo senza riuscire a salvargli la vita, così come le forze dell’ordine intervenute.

Si chiamava Michelangelo Nicolascenko il sub di 55 anni morto in Salento venerdì 9 agosto, dopo un’immersione nelle acque del Capo di Leuca.

Il 55enne, residente a Torre Pali, frazione del comune di Salve, ha perso la vita dopo essersi immerso vicino a Torre Mozza, marina di Ugento.

Il sub è scomparso nelle acque di Torre Mozza, in Salento

Il suo corpo è stato rinvenuto dopo un’intensa e prolungata operazione di ricerca sul fondo del mare, a circa 5 miglia dalla località di Torre San Giovanni.

L’allarme dell’amico e le ricerche

L’incidente è avvenuto mentre Nicolascenko stava esplorando le acque del mare salentino con un amico, intorno alle 17.

Quando il suo compagno è riemerso, ha notato che il pallone segnaletico di Nicolascenko era sparito, il che ha immediatamente fatto lanciare l’allerta e avviato le operazioni di ricerca.

È possibile che Nicolascenko abbia avuto un malore durante l’immersione, ma sarà necessario effettuare ulteriori indagini per chiarire la causa esatta del decesso e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

I soccorsi

Il suo corpo è stato trovato solo dopo ore di ricerche da parte delle squadre di soccorso, comprese le unità navali e aeree coordinate dalla Capitaneria di Porto e dalla Guardia di Finanza.

Sulla scena dell’incidente, in azione anche le unità della Guardia Costiera di Gallipoli, che hanno preso in mano il coordinamento delle operazioni di ricerca. È stato istituito un centro di comando a Torre Vado per gestire le operazioni, mentre anche un aereo dell’Aeronautica è giunto per supportare ulteriormente le ricerche.

Il cordoglio della comunità di Salve

Il sindaco del comune di Salve, Francesco Villanova, ha pubblicato un messaggio di cordoglio una volta appresa la notizia della morte in mare del sub 55enne, suo concittadino.

“Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale si uniscono al dolore della famiglia e degli amici per la prematura e tragica scomparsa di Michelangelo Nicolascenko, residente nella nostra Torre Pali” ha scritto sulla pagina Facebook del comune.