Sub disperso in mare a Ferrara. Esce a pescare e non fa rientro: in corso le ricerche dei sommozzatori

È uscita a pescare, stava facendo attività subacquee, per lui non era la prima volta. Stavolta, però, non è più tornato. È disperso dalla serata di venerdì 7 giugno un sub immerso nella zona di Comacchio, a Ferrara. I vigili del fuoco e i sommozzatori sono impegnati nelle ricerche da quando, la scorsa notte, è scattata l’allarme.

Sub disperso a Ferrara

Un uomo di circa 60 anni, probabilmente pensionato, è uscito per fare una nuotata, forse per pescare, nel pomeriggio di venerdì 7 giugno 2024.

I suoi abiti sono stati notati sulla spiaggia libera di Lido delle Nazioni, affianco al bagno Galattico di Comacchio, vicino Ferrara.

Le ricerche nelle acque di fronte a Comacchio

L’uomo è uscito con indosso la tuta da sub e l’equipaggiamento necessario per le immersioni in profondità.

Il ritrovamento degli effetti personali dell’uomo, non ancora rientrato all’ora del tramonto ha allertato gli altri bagnanti presenti, che hanno prontamente contattato i soccorsi.

La Capitaneria di Porto ha fatto scattare l’allarme, mettendo in moto la catena dei soccorsi e richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e il nucleo di sommozzatori di Bologna, che hanno tentato alcune immersioni, risultate vane.

Ricerche in corso

Nel corso della giornata di sabato 8 giugno sono proseguite senza soste le ricerche del sub disperso.

In accordo con la capitaneria di Porto Garibaldi sono in azione le moto d’acqua e i battelli pneumatici di soccorso e del personale Soccorritore Acquatico e Sommozzatori.

Soccorritori e sommozzatori sono giunti dai comandi vicini di Bologna, Ravenna e Forlì. Un mezzo di Unità di Comando Locale è stato dislocato per il coordinamento delle attività.

Le ricerche si stanno concentrando nel tratto di mare di fronte al Lido delle Nazioni, dove l’uomo sarebbe entrato in acqua, e nell’area più a nord di Lido di Volano, vicino agli scogli.

Il caso dei sub dispersi in Sardegna

Esattamente un mese prima il caso di altri due sub esperti di immersioni dispersi in mare.

Erano Stefano Bianchelli, 56 anni, e Mario Perniciano, 55enne, entrati in acqua nei pressi del relitto della San Marco a Villasimius in Sardegna.

Gli uomini si erano immersi per piazzare delle boe nei pressi dell’antico relitto e non sono più riemersi in superficie.

I loro colpi furono trovati il giorno dopo dal robot rov dei vigili del fuoco a 100 metri di profondità.