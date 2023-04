Su Twitter la Bbc viene etichettata come "testata finanziata dal governo". Nuove polemiche sul Ceo Elon Musk

L’emittente britannica Bbc è stata etichettata su Twitter come un “media finanziato dal governo”. Fa discutere la scelta dell’amministratore delegato del social, Elon Musk, che ha iniziato ad attribuire simili classificazioni anche ad altri media statunitensi. La Bbc protesta: “Siamo sempre stati indipendenti” e il Ceo annuncia un passo indietro.

La classificazione della Bbc

La nuova definizione è stata aggiunta al profilo Twitter della Bbc, la televisione pubblica del Regno Unito che conta oltre 2,2 milioni di followers.

La dicitura iniziale, in realtà, era di emittente “affiliata allo stato”, che lasciava intendere una mancanza di indipendenza dal potere del governo. Il paragone immediato era stato fatto con alcune testate russe, come Russia today, o media cinesi.

La dicitura “Government Funded Media” sul profilo Twitter della Bbc

La dicitura è stata poi cambiata in “media finanziato dal governo”, definizione che non ha comunque placato gli animi e ha suscitato una serie di proteste da parte dei giornalisti della Bbc.

“L’etichetta è destinata a tutti i media sui cui contenuti editoriali lo Stato esercita il controllo attraverso risorse finanziarie, pressioni politiche dirette o indirette o ancora tramite la vigilanza sulla produzione e la distribuzione”, avevano spiegato dalla piattaforma.

Classificazioni simili hanno poi interessato anche delle emittenti statunitensi, come Pbs, Voice of America, il servizio ufficiale radiotelevisivo del governo federale degli Stati Uniti, e la radio pubblica Npr, che ricevono tutte dei finanziamenti pubblici.

La replica della Bbc

“Siamo e siamo sempre stati indipendenti. Siamo finanziati dal pubblico britannico tramite il canone” hanno dichiarato dalla Bbc.

La rete ha infatti un accordo per cui riceve circa 90 milioni di sterline all’anno dal governo sotto forma di finanziamenti pubblici pur mantenendo piena indipendenza nelle scelte editoriali.

Per l’ex direttore editoriale di Bbc Roger Mosey: “Il principio non è male. Chiaramente però qualcosa è andato storto con l’etichettatura di Bbc e Npr come aziende sostenute o finanziate da un governo implicando che sono organi di stato”.

La riposta di Musk

Lo stesso Musk ha ammesso che si sia trattato di una decisione ingiusta. “Non penso che sia faziosa come altri media finanziati da un governo” ha dichiarato.

Per il Ceo di Twitter, invece, “Nel loro caso sarebbe più appropriato dire una limitata influenza del governo”.

“Dobbiamo aggiungere più dettagli sull’influenza editoriale – ha ammesso Musk – perché varia notevolmente. In realtà non penso che la Bbc sia di parte come alcuni altri media finanziati dal governo, ma è sciocco da parte della Bbc rivendicare zero influenza”.