Su Monica Sirianni autopsia e indagini per scoprire le cause della morte dell'ex volto del Grande Fratello

Sarà un’inchiesta a cercare di far luce sulle circostanze relative alla morte della 37enne Monica Sirianni, insegnante di inglese nota al grande pubblico per la sua partecipazione nel 2011 al reality show ‘Grande Fratello’.

Si indaga sulla morte di Monica Sirianni

La procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità.

Monica Sirianni era una italo-australiana, essendo nata a Sydney da una coppia di emigrati calabresi originari di Soveria Mannelli, un comune di quasi 3mila abitanti nella provincia di Catanzaro.

Aveva 25 anni quando partecipò alla trasmissione Mediaset. Dopo il ‘Grande Fratello 12’ decise di non proseguire la carriera nel mondo dello spettacolo, ma di fermarsi comunque a vivere in Italia. Risiedeva in Lombardia e aveva intrapreso la carriera di insegnante di inglese.

Il decesso è sopraggiunto nella tarda serata di venerdì 5 maggio mentre l’ex gieffina si trovava già da qualche giorno nel paese di origine dei genitori.

Monica Sirianni colta da un malore in un bar

Monica Sirianni era in un locale insieme a un gruppo di amici quando è stata colta da un malore.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nell’immagine, indicata dal cerchio rosso, la posizione di Soveria Mannelli.

Trasportata d’urgenza in ospedale, è morta poco dopo il ricovero.

Autopsia sulla salma

La procura di Lamezia Terme ha già disposto l’autopsia. L’obiettivo è capire se a causare la morte della donna possa effettivamente essere stato un infarto, come ipotizzato in prima istanza, o se la morte sia imputabile ad altre cause.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli. La salma sarà trasferita a Sydney per i funerali.

Oltre che a scuotere la piccola comunità di Soveria Mannelli e a creare sgomento in chi ne ricorda la partecipazione al Grande Fratello 12, la morte di Monica Sirianni ha stuzzicato le fantasie dei complottisti no vax.

Il sito di debunking ‘Bufale.net’ riporta come già dalle prime ore dopo la diffusione della notizia alcuni siti, forum e profili social vicini al mondo no vax hanno ipotizzato che alla base del decesso possano esserci effetti avversi della vaccinazione. Ipotesi, ad ogni evidenza, del tutto priva di fondamento.