Stupro di una donna di 36 anni in pieno centro a Catania: arrestati due clochard, l'allarme della Cgil

Due uomini senza fissa dimora sono stati arrestati con l’accusa di stupro ai danni di una donna di 36 anni, violentata nei giorni scorsi in centro a Catania, nei pressi di piazza Alcalà. I due aggressori, un italiano di 39 anni e un egiziano 28enne, hanno abusato della vittima su un materassino appartato, prima di rubarle il cellulare e scappare. In seguito alla denuncia e alle successive indagini, gli agenti della Polizia locale sono riusciti a risalire all’identità dei due malviventi grazie alle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza di un parcheggio dell’Amts (Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania).

36enne stuprata in centro a Catania: due arresti

L’episodio si è consumato nei giorni scorsi nel centro della città siciliana. La donna, di origini dominicane, sarebbe stata intenta a ripararsi dal freddo e dal vento sotto a una pensilina alla fermata dell’autobus vicino a piazza Alcalà. Lo riporta il sito di Sky TG24.

A un certo punto, un uomo di 39 anni originario di Augusta (Siracusa) si sarebbe avvicinato, proponendole di trovare riparo sotto gli archi del viadotto che si affacciano sulla piazza. L’individuo si sarebbe spacciato per un conoscente del fidanzato della vittima.

Una volta raggiunto il luogo preposto, il 39enne avrebbe scaraventato la donna su un materassino e l’avrebbe violentata sul posto. Dopo poco sarebbe arrivato anche il 28enne egiziano, che a sua volta avrebbe abusato di lei per due volte.

Prima di fuggire, i due clochard avrebbero anche rubato il cellulare della 36enne.

L’intervento della Polizia

Ancora sotto choc, la vittima sarebbe riuscita ad alzarsi e fuggire, riparandosi nel parcheggio dell’Amts (Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania) di piazza Alcalà.

Qui è stata trovata da uno dei vigilanti in servizio, che ha subito allertato gli agenti della Polizia di Stato.

La donna è stata quindi trasportata in Ospedale, dove si è sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.

Le indagini e l’arresto

In seguito alla denuncia, le forze dell’ordine hanno avviato le dovute indagini.

Sulla base degli indizi forniti e grazie all’analisi delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza del parcheggio dell’Amts, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità della coppia di violentatori.

I due – entrambi con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio – sono stati portati in carcere.

Il commento della Cigl di Catania

“Un’altra donna è stata stuprata nelle strade della nostra città – ha commentato Carmelo De Caudo, segretario generale della Cgil di Catania, dopo aver appreso la notizia -. Siamo addolorati per la vittima e molto preoccupati per la violenza palpabile che si registra per le vie del centro”.

“Poco meno di un anno fa (…) avevamo chiesto alle istituzioni una maggiore attenzione affinché vengano rispettate le regole del vivere civile, maggiori controlli e più ascolto per le persone più fragili, servizi per le donne – ha aggiunto De Caudo -. Siamo grati alle forze di polizia che hanno arrestato i presunti responsabili dello stupro in piazza Alcalà, ma è necessario uno sforzo comune più incisivo affinché nessuna diventi preda della sessualità tossica“.