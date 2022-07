Stupro di gruppo in Piazza Napoli a Milano: violentata una donna di 41 anni, due arresti

Due uomini sono finiti in manette con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna. Il crimine, commesso a Milano nell’area verde di piazza Napoli, è stato commesso nella notte intercorsa tra sabato 2 e domenica 3 luglio. La vittima è una commessa di origini brasiliane dell’età di 41 anni.

Donna stuprata a Milano: cosa è successo

La donna che è stata aggredita dai malviventi si trovava nei pressi dell’area verde milanese quando è stata afferrata improvvisamente, strattonata e poi trascinata dietro un’aiuola per essere abusata.

A dare l’allarme al 112 intorno alle 02.50 erano stati alcuni passanti, dopo essersi accorti della vittima braccata nei pressi di una siepe dei giardinetti.

Fonte foto: VirgilioNotizie L’area verde di Milano in cui è stata violentata la donna brasiliana di 41 anni

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri del nucleo radiomobile, i quali sono riusciti a bloccare un uomo, un guineano di 42 anni incensurato e con permesso regolare di soggiorno, mentre stava abusando della 41enne brasiliana.

La vittima è stata così soccorsa e accompagnata all’ospedale Policlinico di Milano in codice giallo. Sul posto dell’aggressione anche gli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche, che hanno effettuato i rilievi del caso.

In seguito agli accertamenti dei militari della compagnia di Porta Magenta, è emerso che erano stati in tre a bloccare la donna per una violenza di gruppo.

Indagini in corso: caccia all’ultimo complice

Dopo aver fermato l’autore materiale dello stupro, a poca distanza da piazza Napoli è stato rintracciato e bloccato uno dei suoi complici, un giovane di 22 anni di origini egiziane, con status irregolare e con precedenti per reati in materia di immigrazione.

Gli investigatori dell’Arma sono adesso alla ricerca del terzo malvivente, che la notte degli abusi era riuscito a far perdere le sue tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine: continua la caccia all’uomo.

Appena sarà possibile nelle prossime ore, secondo quanto si apprende, la vittima della violenza sessuale di gruppo sarà sentita con il fine di raccogliere ulteriori particolari per ricostruire il drammatico fatto.