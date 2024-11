Stuprata in un B&B in centro a Firenze nella notte di Halloween: la denuncia di una studentessa straniera

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

I festeggiamenti della notte di Halloween sono degenerati in violenza nella città di Firenze. Una ragazza di 26 anni, straniera e in Italia per ragioni di studio, ha denunciato di essere stata stuprata in un Bed&Breakfast in centro da un ragazzo conosciuto in un locale. Si cercano l’aggressore e i possibili complici.

Stuprata la notte di Halloween

Una ragazza di 26 anni, studentessa straniera che vive a Firenze, nella mattinata del 2 novembre si è recata presso le forze dell’ordine per denunciare la violenza subita.

La notte del 31 ottobre, la giovane ha celebrato Halloween assieme ad alcune amiche in un locale di Via Neri, poco distante da piazza Santa Croce.

Fonte foto: © 2024 HERE | © 2024 TomTom | Tuttocittà La violenza in un appartamento in centro a Firenze

Attorno alle 4 del mattino, la 26enne ha conosciuto un coetaneo, con cui ha bevuto e fatto due chiacchiere, per poi accettare l’invito a seguirlo in un appartamento.

Qui la giovane sarebbe stata violentata per ore dall’uomo, che non le ha lasciato alcuna via di fuga né possibilità di chiedere aiuto.

La violenza in centro a Firenze

Le poche informazioni diffuse dalla procura parlano di un appartamento nel centro storico di Firenze, poco lontano da Piazza della Signoria.

Pare che l’appartamento sia un Bed&Breakfast in cui l’aggressore, di cui la vittima in stato di shock non è riuscita a fornire le generalità, abbia alloggiato temporaneamente.

Da accertare anche la presenza di altre persone all’interno della struttura ricettiva che potrebbero aver partecipato alla violenza o esserne stati testimoni.

Si cerca l’aggressore

La polizia sta cercando di reperire le immagini delle telecamere di sicurezza del centro fiorentino, così da risalire all’ubicazione esatta del B&B.

Gli ospiti delle strutture ricettive sono infatti tenuti a fornire un documento, il che potrebbe rendere nota l’identità dell’aggressore.

La 26enne si trova attualmente all’ospedale di Careggi a Firenze, dove è ricoverata dalla mattina del 2 novembre per i necessari accertamenti, ancora in stato di evidente shock.

Presso la struttura sanitaria è scattato il Codice Rosso, la procedura riservata alle persone vittime di violenza.

Sono stati i medici cui la ragazza ha confidato lo stupro ad avvertire le forze dell’ordine, e poco dopo gli agenti delle volanti sono intervenuti sul posto per ricostruire la vicenda e avviare le indagini.