"Stuprata dai miei amici, tra cui una donna": la denuncia di una giovane di Stresa dopo una serata alcolica

Sarebbero quattro giovani, di età compresa tra i 19 e i 25 anni, tra cui una donna, i presunti autori di uno stupro ai danni di una ragazza di 20 anni. Tutti residenti a Stresa, piccola cittadina sul Lago Maggiore, l’episodio risalirebbe a circa a un mese fa e si sarebbe verificato sul lungolago, al termine di una serata alcolica trascorsa in vari locali.

La denuncia dopo la serata alcolica

L’accusa è stata messa nero su bianco nella denuncia presentata dalla giovane, secondo la quale il gruppo di amici l’avrebbe violentata al termine di una serata alcolica terminata su una spiaggia del Comune di Stresa.

Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri della stazione di Stresa e del comando provinciale di Verbania, coordinati dalla Procuratrice della Repubblica di Verbania Olimpia Bossi. Al momento non ci sono persone ufficialmente indagate.

I ricordi sbiaditi di quella notte

Pochi i dettagli trapelati ad oggi. La ragazza non ricorderebbe quasi nulla dei fatti, ma sarebbe stata visitata in ospedale per accertamenti anche di carattere tossicologico. Secondo l’edizione locale de La Stampa, che ha riportato la vicenda, la giovane avrebbe impiegato due giorni a mettere insieme i ricordi, un po’ sbiaditi, e a vincere le paure per una denuncia che – sapeva – avrebbe fatto rumore.

I militari dell’Arma avrebbero già sentito alcune persone e si sarebbero già presentati presso le rispettive abitazioni dei quattro amici della denunciante, tre ragazzi e una ragazza, ma al momento non ci sarebbero indagati.

I numeri delle violenze

Secondo le statistiche ufficiale dell’Istat, il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subìto violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila).

Fonte foto: ANSA I Carabinieri hanno bussato alla porta dei quattro giovani accusati di stupro

Inoltre, ha subito violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6% delle donne (2 milioni 800 mila), in particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuale e il 18,9% (2 milioni 44 mila) dall’ex partner.