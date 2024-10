Studentessa rivela di aver subito abusi in un tema durante uno stage per la scuola: due indagati a Ravenna

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Hanno trovato delle scuse per toccarmi”. Da queste parole, scritte su un tema da una studentessa di 17 anni della provincia di Ravenna, sono partite le indagini che hanno portato alla denuncia per violenza sessuale di due giovani. Secondo quanto emerso, gli abusi sarebbero avvenuti durante uno stage per la scuola in un locale della zona.

Gli abusi, come riportato dal Resto del Carlino, sarebbero avvenuti a inizio anno ma la vicenda sarebbe venuta alla luce soltanto tempo dopo.

Quando la studentessa 17enne, che frequenta una scuola superiore della provincia di Ravenna, ne ha scritto in un tema.

Dopo aver corretto il compito la sua professoressa di italiano l’ha chiamata e ne ha parlato con lei, chiedendole di aprirsi.

L’insegnante ha quindi riportato le confidenze della giovane al preside, che ha segnalato il caso alla Procura di Ravenna.

Sono quindi partite le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ravenna. Sentita dagli inquirenti, la 17enne ha confermato quanto raccontato alla prof.

Stando al racconto della giovane e a quanto ricostruito dagli inquirenti, gli abusi sarebbero avvenuti durante uno stage di un mese per la scuola effettuato dalla ragazza in un locale di Massa Lombarda.

Come riporta Ansa, le presunte violenze sarebbero state compiute da due giovani che lavorano nel locale, sarebbero avvenute nella cucina e in parte su un’auto.

Nei giorni scorsi a due ragazzi di 23 anni della provincia di Ravenna e è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini per violenza sessuale aggravata dalla minore età della studentessa.

I due sono accusati di diversi palpeggiamenti e tentativi di baciare la ragazza.