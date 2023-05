Studentessa modello subisce aggressione razzista sul treno: stava andando a ritirare un premio in Parlamento

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Aggressione razzista sul treno. Una studentessa universitaria e attivista modenese di origine marocchina, Ikram Jarmouni, è stata insultata da un uomo mentre si trovava sul treno per Roma, dove doveva ritirare un premio al merito universitario alla Camera dei deputati.

L’aggressione filmata

Nella mattinata di lunedì 8 maggio una studentessa modenese di origine marocchina e attivista per i diritti umani, Ikram Jarmouni, è stata aggredita con insulti a sfondo razziale su un treno diretto verso Roma.

Come riporta la stessa ragazza in un post su instagram corredato da video, un uomo l’ha attaccata con insulti razzisti e minacce di violenza.

L’intervento degli altri passeggeri ha impedito all’aggressore di avvicinarsi ai posti in cui Jarmouni e l’amica che la accompagnava erano sedute.

La studentessa frequenta il corso di laurea magistrale in Diritti umani e Governance multilivello all’università di Padova, e si stava recando a Roma per ricevere il Premio America giovani, presso la Camera dei deputati.

Il Premio America giovani

Il Premio America giovani al talento universitario è istituito dalla Fondazione Italia USA, e si affianca allo storico Premio America, assegnato a figure internazionali di alto profilo.

Ogni anno viene assegnato a 1000 giovani che si distinguono in corsi di laurea che toccano alcune delle materie di interesse della Fondazione.

La cerimonia di premiazione si tiene presso la Camera dei deputati. Oltre alla pergamena che attesta il riconoscimento, agli studenti viene assegnata una borsa di studio che permette loro di partecipare gratuitamente al master in Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy.

L’accusa della ragazza

Nel post di instagram con cui Ikram Jarmouni spiega l’accaduto, la ragazza spiega nel dettaglio l’accaduto: ” Mentre ero in treno verso Roma, sono statasaggredita, insultata e minacciata di morte per il colore della mia pelle”.

Prosegue poi sottolineando il mancato intervento delle autorità: “Né le forze dell’ordine né i capotreno sono intervenuti, nonostante abbia chiamato con urgenza entrambi. Non è stato fatto alcun tentativo di identificazione”.

Dal video non si capisce cosa abbia causato l’ira dell’uomo, evidentemente alterato, dato che le immagini cominciano quando l’aggressione è già in corso.