Studente si accascia a scuola a Cremona durante l'ora di ginnastica, morto a 14 anni per un malore improvviso

Si è accasciato durante l’ora di ginnastica ed è morto. Una tragedia che si è consumata a Cremona, dove uno studente di appena 14 anni ha accusato un malore. Il giovane frequentava l’Istituto Torriani. In quel momento la classe stava correndo per una staffetta quando il ragazzo improvvisamente si è sentito male. Immediato è stato l’intervento del docente che ha tentato di rianimarlo e dei sanitari del 118, ma poche ore dopo il 14enne ha esalato il suo ultimo respiro.

La tragedia si è consumata alle 9:30 della mattina di lunedì 10 febbraio. Uno studente di 14 anni, iscritto alla 1C dell’Istituto Torriani di Cremona, si trovava nella palestra della scuola per seguire una regolare lezione di educazione fisica.

Mentre i compagni di classe erano impegnati in una staffetta il giovane si è sentito male e si è accasciato improvvisamente sul pavimento.

Uno studente di 14 anni ha avuto un malore ed è morto mentre faceva ginnastica nella sua scuola, a Cremona. Inutili i tentativi di rianimarlo

Il professore è intervenuto immediatamente, tentando di rianimarlo utilizzando il defibrillatore semiautomatico in dotazione in tutte le strutture sportive. Nello stesso momento gli altri studenti sono stati allontanati e fatti rientrare in classe.

Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’automedica. I paramedici hanno tentato a loro volta di rianimarlo per poi trasportarlo d’urgenza in ospedale. Presso il nosocomio il 14enne è deceduto intorno alle 13. Lo riporta Cremona Oggi.

Il malore

Dopo il malore la scuola ha prontamente avvisato i genitori del ragazzo, che si sono subito precipitati all’ospedale nella convinzione che il figlio si trovasse al pronto soccorso. Poco dopo i parenti hanno raggiunto la scuola, dove erano ancora in corso le operazioni di rianimazione sul 14enne.

In un primo momento si è pensato che il malore accusato dal giovanissimo studente fosse dovuto a una crisi epilettica, poi i sintomi si sono rivelati tipici di un arresto cardiocircolatorio. Quando il ragazzo è arrivato in ospedale il suo piccolo cuore era già fermo.

La spiegazione della scuola

La notizia della morte dello studente ha fatto subito il giro dei ragazzi e del personale scolastico. Intervistata da La Provincia la dirigente scolastica, Simona Piperno, ha raccontato: “Non ci rendiamo ancora conto dell’accaduto, abbiamo fatto il possibile, i tempi di soccorso sono stati rapidi”.

Resta l’interrogativo su cosa possa aver causato un malore ad un ragazzo così giovane. La stessa preside precisa: “Non avevamo nessuna segnalazione di malformazioni o patologie che ci mettessero in allarme o che richiedessero cautele particolari”. Si chiamava Luca Barba.

Solamente due mesi prima un altro studente, iscritto al Cr.Forma della stessa città, si è sentito male dopo la ricreazione mentre risaliva per le scale. Il giovane è morto poco dopo. Aveva appena 16 anni.