Studente picchiato e rapinato in stazione centrale a Milano, aggressione appena sceso dal treno

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Aggressione choc fuori dalla stazione Centrale di Milano, dove un ragazzo pugliese di 19 anni è stato picchiato e rapinato da un gruppo di cinque persone. Il giovane, uno studente che aveva viaggiato a bordo di un Intercity notte partito da Bari, era giunto nel capoluogo lombardo per svolgere il test d’ammissione alla facoltà universitaria di Professione sanitaria. Nonostante la violenza subita, ha comunque sostenuto l’esame e solo successivamente ha sporto denuncia.

Lo studente aggredito in stazione Centrale a Milano

L’episodio risale allo scorso giovedì 5 settembre. L’aggressione, come ricostruito dal Corriere della Sera, è avvenuta alle 7.45 del mattino.

Il 19enne aveva appena fatto colazione in un bar in piazza Duca D’Aosta e stava attraversando il sottopasso per prendere la metro quando, all’improvviso, è stato sorpreso da cinque individui che hanno sferrato colpi a raffica e lo hanno gettato per terra.

Fonte foto: GettyImages L’interno della stazione Centrale a Milano

L’attacco è durato alcuni minuti, come documentato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, e il ragazzo è stato privato dei suoi oggetti personali, oltre che di una collanina d’oro, di un orecchino e di un orologio.

Nonostante il tentativo di inseguimento da parte della vittima, gli aggressori sono fuggiti e sono spariti nel nulla. Al momento dell’agguato il giovane era al telefono con il padre, che sentendo le urla ha immediatamente avvertito il 112.

L’identificazione degli aggressori

La polizia, dopo aver perlustrato la zona, è riuscita a individuare tre dei responsabili, fermandoli in un parcheggio vicino con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

Trattasi di Aima Mcnew (19 anni, il primo a sferrare un colpo alla testa del coetaneo), Salaheddine Wahbi (33) e Redouane Elasri (49), tutti originari del Marocco e irregolari.

I tre sono stati trasportati al carcere di San Vittore.

L’aggressione ai poliziotti a maggio

Lo scorso maggio, nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10, un uomo di 36 anni aveva tentato di aggredire alcuni poliziotti davanti all’ingresso della stazione Centrale di Milano.

Dopo aver provato a fermarlo con il taser, uno degli agenti gli aveva sparato un colpo di pistola, prendendo alla spalla il 36enne, successivamente trasportato all’ospedale Niguarda.