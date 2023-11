Studente dà un pugno alla professoressa a Marigliano vicino Napoli: 64enne in ospedale, carabinieri a scuola

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Uno studente di 15 anni ha sferrato un pugno al petto di una professoressa a Marigliano, in provincia di Napoli.

Cosa è successo a Marigliano

L’episodio, riportato dall’agenzia ‘ANSA’, è avvenuto nella giornata di giovedì 23 novembre nell’Itis Rossi Doria di Marigliano: lo studente 15enne ha sferrato un pugno al petto di una delle sue insegnanti, di 64 anni.

L’insegnante, visibilmente impaurita per quanto accaduto, si è recata in ospedale per farsi visitare.

Come sta l’insegnante colpita da un pugno a Marigliano

I sanitari che hanno visitato la professoressa colpita da un pugno a Marigliano non hanno ritenuto di emettere nei suoi confronti una prognosi. Per fortuna, l’insegnante sta bene.

Cosa è successo allo studente

Nella scuola dove è avvenuto l’episodio sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzo è stato affidato ai suoi genitori.