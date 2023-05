Studente cerca oro nel torrente Orco ma trova il cadavere di un operaio 35enne: macabra scoperta a Feletto

Il cadavere di un uomo di 35 anni è stato ritrovato accidentalmente da uno studente lungo la mattinata di sabato 27 maggio nelle acque del torrente Orco, a Feletto (Torino).

L’allarme lanciato dallo studente

Il ragazzo, come riferisce Il Corriere della Sera, stava cercando tracce di oro sul greto del corso d’acqua, all’altezza di strada San Pietro quando ha notato il corpo senza vita.

Dopo l’allarme lanciato dallo studente, sul posto sono giunti i carabinieri di Rivarolo e i vigili del fuoco che hanno provveduto a recuperare la salma tramite un’operazione eseguita da un elicottero.

Fonte foto: ANSA

I primi accertamenti

Secondo i primi accertamenti effettuati sul posto dal medico legale, il corpo non sembra avere ferite da arma da taglio, da fuoco o dovute a violenze. Chiare invece alcune lesioni sulla fronte. Si pensa siano state provocate dall’impatto con una roccia.

Dalle prime informazioni è stata avanzata l’ipotesi che il decesso sia avvenuto per annegamento. Per averne certezza di dovranno però attendere i risultati dell’autopsia, già disposta.

Non si scartano nemmeno le ipotesi di un incidente o di un suicidio. L’uomo non aveva in tasca documenti d’identità. Aveva invece un mazzo di chiavi con una targhetta.

Il cadavere è di un operaio residente a Castellamonte

Gli inquirenti, che hanno subito avviato le ricerche per risalire all’identità della vittima, hanno scoperto che si tratta di un operaio, pare di origine africana, residente a Castellamonte. L’uomo era separato e nella giornata di venerdì non si è presentato al lavoro in una fabbrica di Forno Canavese.