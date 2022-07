Studente 22enne muore dopo aver superato l'ultimo esame all'università: infarto fatale

Uno studente universitario egiziano è morto dopo aver saputo il voto del suo ultimo esame. Mubarak Hussein Sayed Abdel-Jalil, 22 anni, è stato colto da un infarto. La storia dello studente di geologia è stata raccontata dal Mirror. Il giovane frequentava la South Valley University di Qena, in Egitto.

Studente morto dopo aver superato l’ultimo esame universitario

La tragedia è avvenuta quando lo studente, iscritto al quarto e ultimo anno della facoltà di geologia, ha scoperto di aver superato l’ultimo esame prima della laurea. Il suo cuore non ha retto: portato in ospedale immediatamente, i medici gli hanno diagnosticato un infarto, ma non sono riusciti a salvarlo.

Come ha raccontato il Mirror, Mubarak Hussein Sayed è “morto per la troppa gioia” dopo aver superato l’ultimo ostacolo della sua carriera universitaria.

Il ricordo del giovane studente

Il giovane è stato poi sepolto nel cimitero di famiglia del villaggio di Al-Jarfiya. Il rettore dell’università South Valley ha inviato le condoglianze alla famiglia dello studente.

I media locali che hanno raccontato la vicenda ricordano il 22enne come un ragazzo estremamente educato e concentrato sulla sua carriera universitaria.

Purtroppo per Mubarak Hussein Sayed un infarto lo ha colto proprio quando il sogno della laurea era ormai a un passo.

Un caso simile è accaduto in India, vittima una studentessa

Un episodio simile, come raccontato sempre dal Mirror, era accaduto qualche giorno fa in India. In questo caso una studentessa era morta per un attacco cardiaco dopo una folle corsa verso l’aula in cui avrebbe dovuto sostenere un test.

La ragazza, di nome Anushree, aveva cominciato il test quando un impiegato le aveva detto che si trovava nell’aula sbagliata.

A quel punto la ragazza ha cercato di raggiungere l’aula corretta, ma a metà strada era crollata per la fatica, stroncata da un infarto.