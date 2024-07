Stromboli, nuova forte esplosione nel vulcano: il video della nube di cenere è impressionante

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Nuova esplosione a Stromboli. Il vulcano della piccola isola ha eruttato ancora giovedì 11 luglio, coprendo il cielo con una nube nera di cenere, dopo l’intensa attività che già lo aveva caratterizzato nei giorni scorsi: il video dell’accaduto.

Nuova esplosione a Stromboli: il video

Alle 14:09 dell’11 luglio sul vulcano dell’isola di Stromboli si è verificata una forte esplosione, che fa seguito all’attività vulcanica che da diversi giorni sta interessando la zona.

Una nube di cenere si è immediatamente alzata per diverse decine di metri sopra alla sommità del vulcano dopo l’esplosione e ha coperto il cielo dell’isola, come si può vedere dalle immagini immortalate nei video degli abitanti e dei turisti.

Fonte foto: ANSA L’esplosione su Stromboli

La colonna di cenere e flussi piroclastici è stata visibile non soltanto dall’isola di Stromboli e dal resto delle Eolie, ma anche dagli arcipelaghi delle isole Filicudi e Alicudi che si trovano più distanti.

Turisti allontanati e mascherine per la popolazione

L’attività di Stromboli coincide con uno dei periodi più intensi della stagione turistica, elemento che sta causando non pochi problemi per la gestione dei visitatori che vorrebbero approdare sull’isola.

La recente esplosione verificatasi sulla sommità del vulcano ha infatti costretto le autorità a rimandare sulla terraferma un aliscafo carico di turisti che stava per approdare pochi minuti prima dell’eruzione.

Le forze dell’ordine hanno fatto spostare in zone sicure la popolazione residente e i turisti presenti sull’isola e hanno distribuito mascherine da indossare per evitare di respirare le esalazioni del vulcano.

Le recenti eruzioni del vulcano

L’esplosione generatasi dalla sommità di Stromboli è stata subito classificata come un’eruzione vulcanica di tipo stromboliano, che prende proprio il nome dall’isola. Non presenta quindi colate laviche.

Negli scorsi giorni però anche il grande vulcano delle Eolie aveva emesso un fiume di magma, che era andato a riversarsi in mare attraversando la Sciara del Fuoco.

Quella dell’11 luglio è però l’esplosione più forte tra gli eventi eruttivi più recenti. Lo stato di allerta era già stato aumentato da arancione a rosso e la protezione civile era stata mobilitata in stato di pre allarme in modo che fosse pronta a intervenire in caso di gravi eruzioni del vulcano.