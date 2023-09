Striscione di attivisti climatici davanti al Colosseo, Extinction Rebellion: “Combatti i combustibili fossili"

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Nella mattinata di domenica è stato appeso uno striscione di fronte al Colosseo. Sulla via degli Annibaldi, in centro a Roma, si legge “Fight Fossil Fuels”. Lo striscione fa parte della campagna internazionale Global Fight to End Fossil Fuels, che negli ultimi giorni ha visto mobilitazioni da parte di gruppi di attivisti in lotta di tutto il mondo.

Lo striscione

Roma si è svegliata con un nuovo messaggio da parte degli attivisti per il clima e il futuro green. Sul Ponte Annibaldi, di fronte al Colosseo, si legge: “Fight Fossil Fuels”, ovvero “Combatti i combustibili fossili”.

Sono stati i giovani di Extinction Rebellion a issare lo striscione nella Capitale (dove un mese fa anche il Papa aveva puntato il dito contro i negazionisti del cambiamento climatico), di fronte a centinaia di passanti.

Abbiamo tuttɜ il diritto di ribellarci!

Solidarietà a XR Olanda.

“You are not alone!” pic.twitter.com/exs6VkVb5x — Extinction Rebellion Italia (@XrItaly) September 16, 2023

Cosa chiedono?

La presenza dello striscione fa parte della campagna contro l’utilizzo del fossile. Si tratta di una campagna internazionale, chiamata “Global Fight to End Fossil Fuels”, che sta mobilitando tutti i gruppi attivisti per il clima.

Accanto all’azione fisica, sui social è stato scritto il messaggio dietro l’adesione all’iniziativa. Gli attivisti infatti ricordano che “la crisi climatica si sta aggravando e in risposta lo sta facendo anche il movimento globale per la giustizia climatica”.

Contro i combustibili fossili

Nello specifico la campagna globale fa riferimento ai combustibili fossili. Gli attivisti fanno notare che la transizione ecologica esiste solo su carta, mentre nei fatti si continua a infondere denaro nei settori che danneggiano gli ambienti, come i combustibili fossili.

“Basti pensare che l’attuale governo italiano ha deciso di investire ben 41,8 miliardi di euro in nuovi sussidi ambientalmente dannosi, di cui 13 investiti direttamente nell’industria del fossile”. Per questo chiedono di ascoltare la scienza e invertire la rotta con misure radicali ed efficaci.