Strage nei cieli di Las Vegas, due aerei da turismo si scontrano in volo: video dell'impatto, quattro morti

È di quattro morti il bilancio dell’incidente aereo avvenuto domenica 17 luglio in un aeroporto di Las Vegas. Due aerei da turismo si sono scontrati a mezz’aria e ciascuno di essi trasportava due passeggeri. Tutte le vittime sono morte sul colpo. Il fatto è avvenuto al North Las Vegas Airport, uno degli scali che servono la metropoli del Nevada.

Era mezzogiorno, ora locale, quando un aereo Piper PA-46 monomotore si stava preparando all’atterraggio.

Per motivi ancora da chiarire la sua rotta ha incrociato quella di un Cessna 172.

“Dopo lo schianto il Piper è precipitato in un campo a est della pista 30-Destra e il Cessna è caduto in uno stagno di ritenzione idrica”, ha detto la Federal Aviation Administration, l’agenzia statunitense per l’aviazione civile.

Le autorità al momento mantengono riserbo sulle identità delle vittime.

È in corso un’indagine per accertare dinamiche e responsabilità.

BREAKING! Reports are two aircraft collided at North Las Vegas Airport just now

NLV Police have confirmed, that there was a plane crash at the NLV airport around noon today “At this time it is still very preliminary and I’m unable to confirm any deaths” Officer Alexander Cuevas pic.twitter.com/Oanl3urYPo

— J6anon (@J6anon) July 17, 2022