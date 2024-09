Strage di Nuoro, parla chi conosceva Roberto Gleboni e la moglie: "Lei era stanca di lui, glielo aveva detto"

Si continua a cercare di capire perché Roberto Gleboni, operaio forestale di 52 anni, abbia sterminato con una Beretta 7.65 la sua famiglia a Nuoro (unico sopravvissuto il figlio 14enne). Gli inquirenti stanno scavando nella vita dell’uomo che, dopo la strage (ha ucciso due figli, la moglie e un vicino di casa), si è tolto la vita.

Strage di Nuoro, lite coniugale pesante venti giorni prima della tragedia

Davvero Roberto Gleboni e la moglie Giusi Massetti erano una “coppia felice” come hanno sostenuto alcuni conoscenti? Secondo una serie di persone che si sono fatte avanti per chiarire quali dinamiche ci fossero realmente nel nucleo familiare, la risposta alla domanda è “no”, non andava tutto bene tra le mura domestiche.

Come riferisce il quotidiano La Nuova Sardegna, nelle scorse ore, una persona che conosceva i coniugi ha raccontato agli investigatori che una ventina di giorni fa Gleboni e Massetti hanno avuto un litigio non da poco, con le urla che si sono sentite nella via in cui abitavano.

Fonte foto: ANSA

Qualche vicino sarebbe addirittura stato sul punto di chiamare i carabinieri per segnalare la furente diatriba, ma poi non sarebbe stata fatta alcuna chiamata agli agenti.

Un episodio che sarebbe un sintomo piuttosto evidente che nella coppia qualcosa non funzionava più. Sempre secondo a quanto trapelato, Giusy Massetti, di recente, si sarebbe confidata con alcune persone che hanno poi raccontato che la donna era stanca di dover chiedere al marito i soldi per tutto ed era stufa di riprenderlo per spese da lei ritenute non necessarie. Chi l’ha ascoltata prima che avvenisse la strage, parla di una moglie che aveva il desiderio di rendersi autonoma.

Giusi Massetti avrebbe confessato al marito di essere stufa di lui

“Basta, non sto più bene con te, io sto bene da sola”, avrebbe detto Giusy a Roberto. Tant’è che a lui – riferisce sempre La Nuova Sardegna – qualche volta era capitato di dormire dalla mamma in via Gonario Pinna.

Dunque lo scenario sarebbe stato ben differente di quello descritto da qualcuno che ha parlato di “coppia felice e innamorata”. Non che chi ha riferito ciò lo abbia fatto con un secondo fine o per depistare.

Il punto è che Giusi e Roberto, stando sempre a chi ha avuto a che fare con loro, erano due persone riservate che lasciavano trapelare poco del loro privato, preferendo presentarsi pubblicamente vicini anche se le cose tra loro, sentimentalmente, avrebbero preso una piega indesiderata.

Le testimonianze anonime per portare a galla la verità

Chi si è fatto avanti con gli inquirenti sostenendo che Giusy si sentiva soffocata dal matrimonio con Gleboni ha preferito mantenersi anonimo perché non in cerca di visibilità. Questi testimoni hanno spiegato di voler solamente aiutare a chiarire come stessero realmente le cose dopo che, a detta loro, si sono diffuse voci – quelle inerenti alla “coppia felice” – non corrispondenti a verità.