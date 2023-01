Strage di Erba, trovato morto in casa Manuel Gabrielli: fu l'avvocato Mario Frigerio, l'unico sopravvissuto

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Manuel Gabrielli, l’avvocato di Mario Frigerio, unico sopravvissuto nella strage di Erba, è stato trovato privo di vita nel garage della propria abitazione a Novedrate, nella provincia di Como. Gabrielli, 47 anni, è stato trovato dalla moglie e sul suo corpo è stata disposta l’autopsia per cercare di chiarire le cause del decesso.

Morto Gabrielli, il ritrovamento

Penalista attivo principalmente in Brianza, Manuel Gabrielli era un volto noto nel mondo legale. Con uno studio a Seregno e iscritto al foro di Monza, il 47enne è stato trovato senza vita all’interno del proprio garage per cause non ancora note.

Sul ritrovamento del corpo vige il massimo riserbo, con la procura di Como che ha disposto l’autopsia per cercare di chiarire le cause del decesso dell’avvocato.

Al momento non si esclude nessuna pista, dalla morte naturale a quella volontaria dell’uomo che lascia la moglie e due figli piccoli.

La difesa a Frigerio, il sopravvissuto di Erba

Il nome di Gabrielli, come detto, è profondamente legato alla strage di Erba. Nel 2006, giovanissimo e agli esordi della sua carriera, l’avvocato prese del difese di Mario Frigerio, unico sopravvissuto della furia omicida di Olindo Romano e Rosa Bazzi.

Gabrielli, grazie al suo lavoro, rese Frigerio uno dei testimoni chiave del processo che portò Romano e Bazzi a essere condannati all’ergastolo in Cassazione. I due, proprio di recente, hanno chiesto maggior chiarezza su quanto successo 16 anni fa.

Fonte foto: ANSA Mario Frigerio, il supertestimone della strage di Erba

Avvocato e politico, chi era Gabrielli

La notizia della morte di Gabrielli, avvenuta venerdì, ha lasciato tutto l’ambiente del foro di Monza a bocca aperta. Ben voluto e conosciuto da tutti, il 47enne ha affiancato la sua carriera da legale a quella di politico nel Comasco. Infatti, nel corso degli anni, ha ricoperto alcuni incarichi di politica locale e in passato si era occupato di processi di criminalità organizzata.

Di recente si era impegnato davanti alla Corte d’Assise brianzola nel caso di un omicidio avvenuto a Monza due anni fa. Processo giunto alle battute finali e nel quale si stava battendo, con la consueta passione per il diritto e il codice. Oltre a Frigerio Gabrielli è noto per aver difeso il cantante Michele Bravi, coinvolto nel 2018 in un incidente che provocò la morte di una 58enne.