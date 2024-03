Strage di Altavilla Milicia, la versione di Sabrina Fina e Massimo Carandente: "Volevamo chiamare i soccorsi"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Dopo tanto silenzio, arriva finalmente la versione di Sabrina Fina e Massimo Carandente sulla strage di Altavilla Milicia. A riferire le loro parole è l’avvocato Salvatore Cusumano, che tiene a precisare di essere il sostituto processuale che lavora a fianco al legale Marco Rocca, dal momento che la coppia è già assistita da due difensori. Ricordiamo che dal momento in cui Giovanni Barreca si è consegnato alle autorità, ha indicato i coniugi palermitani come esecutori dell'”esorcismo” e dunque delle torture inflitte alle tre vittime – Antonella Salamone, Kevin e Emmanuel – dunque della loro morte.

Lo stesso ha fatto la figlia 17enne di Barreca, che ha confessato di aver partecipato alle violenze. Tuttavia, Cusumano riferisce che secondo Fina e Carandente le cose sarebbero andate al contrario: “Entrambi si dichiarano innocenti“, dunque “respingono quanto riportato nei capi d’imputazione”. Quindi? “Loro non c’entrano“, riferisce Cusumano, ed entrambi “hanno addebitato la responsabilità a Giovanni Barreca e alla figlia”.

In collegamento con ‘Pomeriggio Cinque’, Cusumano aggiunge che tra gli elementi sotto esame ci sono i biglietti del treno usati dalla coppia per raggiungere Altavilla Milicia e i tabulati telefonici con i quali gli inquirenti possono individuare la loro posizione nei giorni della strage.

Ma quindi, perché andarono in casa Barreca? L’avvocato riferisce che i due si trovavano in quella villetta per “aiutare la famiglia con delle veglie di preghiera“, ma “su quello che è accaduto dopo mi hanno dato una loro motivazione”. Poi il dettaglio interessante: “Avrebbero voluto chiedere aiuto, ma qualcuno gliel’ha impedito. Mi hanno detto chi e come”.