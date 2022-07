Strage Chicago, chi è 22enne arrestato: si definiva "rapper", il padre ex candidato sindaco

Si chiama Robert “Bobby” Crimo III ed è il principale sospettato per la strage del 4 luglio alla periferia di Chicago. Il giovane, di 22 anni, avrebbe ucciso sei persone e ne avrebbe ferite trentuno.

Formalmente non è ancora stato definito, dalle autorità, l’autore della strage, tuttavia è stato fermato e portato in centrale per essere sottoposto a interrogatorio.

Ecco qual è il suo profilo e di chi si tratta.

Chi è l’autore della strage di Chicago: su internet si definiva rapper, le sue canzoni pubblicate con lo pseudonimo di Awake

“Le mie azioni saranno valorose. So cosa fare. È il mio destino“, si ascolta in una delle sue canzoni pubblicate con lo pseudonimo di “Awake”. Su IMDb, il database online, sul quale aveva aperto una pagina, Robert “Bobby” Crimo III si descrive come “rapper, cantante, cantautore, attore e regista di Chicago”.

In una foto su Facebook lo si può vedere mentre indossa un elmetto con una telecamera, il volto coperto. Sempre sui social network lo si può osservare a una sfilata pro Trump, il killer di Chicago inoltre ha pubblicato l’immagine di un’organizzazione suprematista bianca. Tuttavia non sarebbero mancati neanche messaggi di sostegno a Joe Biden.

Chi è il 22enne arrestato per la strage del 4 luglio negli Usa: in un video musicale un uomo muore impugnando una pistola

Tre gli album pubblicati da Crimo con lo pseudonimo “Awake”: raccolgono, in tutto, 56 canzoni, dal 2017 al 2021. In una delle clip, quella per la canzone “Toy Soldier” (che recita “Voglio solo urlare/Fo**iti questo mondo/Vivere il sogno”), si può osservare una figura stilizzata che impugna una lunga pistola e che poi finisce a terra insanguinata crivellata dai colpi della polizia.

Fonte foto: ANSA Una bandiera americana sul luogo della strage.

Chi è il presunto colpevole della sparatoria nel giorno dell’Indipendenza: il padre si era candidato a sindaco

Il padre si era candidato a sindaco di Highland Park, ma aveva perso con un esponente di sinistra che promuoveva una piattaforma contro le armi. Bob Crimo, questo il suo nome, è il proprietario di una gastronomia “a conduzione familiare e orientato alla famiglia” (così la descriveva nel 2018).

Nel giorno della strage alla scuola elementare di Uvalde, a Bob Crimo era piaciuto un tweet che recitava: “Proteggi il Secondo Emendamento come se la tua vita dipendesse da esso”.