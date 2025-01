Strage a New Orleans, tra le vittime anche il figliastro della tata di William e Harry: il dolore del principe

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tra le 14 vittime dell’attacco terroristico di New Orleans avvenuto nella notte di Capodanno c’è anche il 31enne Edward Pettifer. L’uomo è legato alla famiglia reale britannica, in quanto era figliastro dell’ex tata dei principi William e Harry. Il principe del Galles ha espresso sui social il suo personale cordoglio per la scomparsa di Pettifer.

Edward Pettifer tra le vittime della strage di New Orleans

Nella notte di Capodanno Shamsud Din Jabbar si è lanciato con l’auto contro la folla in festa a New Orleans, negli Stati Uniti, facendo una strage.

Tra le vittime dell’attentato c’è anche un cittadino britannico, Edward Pettifer, 31 anni.

Fonte foto: ANSA

L’uomo era il figliastro di Tiggy Legge-Burke, che fu una delle tate dei principi William e Harry durante i loro primi anni di vita.

Era il figliastro della tata di William e Harry

Come spiega il Telegraph, era il figlio che il marito della tata, Charles Pettifer, aveva avuto con la prima moglie.

Tiggy Legge-Burke è stata la tata dei principi William e Harry dal 1993 al 1999, anni difficili per i due fratelli.

Nel 1996 ci fu la separazione tra l’attuale Re Carlo III e Diana Spencer, l’anno successivo la tragica morte di lady D in un incidente stradale a Parigi.

Tra la nanny e i due principi si era instaurato un forte legame, tanto che William e Harry erano stati scelti come padrini per i due figli della donna, oggi 59enne.

Uno dei due è stato anche paggetto al matrimonio di William e Kate.

Il cordoglio del principe William

Dopo aver appreso della presenza di Edward Pettifer tra le vittime della strage di New Orleans, il principe William ha espresso sui social il suo cordoglio per la scomparsa del figlio dell’amata tata.

“I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per la famiglia Pettifer e tutte quelle persone innocenti che sono state tragicamente colpite da questo orribile attacco”, ha scritto in una storia su Instagram pubblicata sabato 4 gennaio.